فودة يطالب بمنح لأبناء جنوب سيناء للدراسة في جامعة الملك سلمان

طالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة تخصيص منح لأبناء المحافظة، للدراسة بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاث في جنوب سيناء، وتخفيض مصاريف الدراسة لأبناء المحافظة، لتشجيعهم على التعليم.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، بصفته محافظا لجنوب سيناء وأحد الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمناء للجامعة، بحضور وزير التعليم العالي ورؤساء عدد من الجامعات الأهلية الحديدة.

وجرى عرض جدول أعمال الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة، عرض لرؤية الدولية في إنشاء الجامعات المصرية الأهلية واختيار رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأمين المجلس وكذا عرض استعدادات الجامعة لبدء الدراسة.

وطرح فودة، بعض المطالب الضرورية لأبناء المحافظة قبل اختتام أعمال الجلسة وأهمها التأكيد على أهمية تخصيص نسبة مناسبة من المنح الدراسية للطلاب أبناء جنوب سيناء، تحديد نسبة تخفيض مناسبة من المصروفات الجامعية بجامعة الملك سلمان لأبناء سيناء.

وتكون نسبة تبدأ بنسبة عامة من الخصم لجميع الطلاب من سيناء وتتزايد طبقاً لعدة محددات أخرى أهمها مستوى التفوق والظروف الأسرية والاجتماعية والصحية وخلافه، إضافة إلى ضرورة الاستعانة بكوادر الخريجيين المتفوقين من أبناء جنوب سيناء لتعيينهم معيدين بالجامعة لخلق كوادر أكاديمية متميزة من أبناء جنوب سيناء مستقبلياً، وأولوية تشغيل أبناء جنوب سيناء لدي شركات الصيانة والخدمات الإدارية واللاند سكيب.

اختتم المحافظ كلمته في جلسة اليوم بمحاولات للحصول على عدد من المنح الدراسية كتبرع من رجال الأعمال والإقتصاد الوطنيين لسداد مصروفات بعض الطلاب في إطار المشاركة والمسئولية المجتمعية.وتمت الموافقة على طلب السيد المحافظ في إعادة الاختبارات بعد غد الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020 لبعض الطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال الاختبارات السابقة لظروف انقطاع الإنترنت أو أية ظروف أخرى.