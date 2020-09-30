"زنزانة 7" يتصدر الإيرادات اليومية بـ175 ألف جنيه

واصل فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، وبطولة الفنان نضال الشافعي، تصدر إيرادات الأفلام المطروحة بدور العرض السينمائي بتحقيقه 175 ألفًا و409 جنيهًا، أمس الثلاثاء، وفقًا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الأكشن والإثارة حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته كل من عبير صبري، ومنة فضالي، ومايا نصري، وأحمد زاهر، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسي.

وجاء فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، بطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، في المركز الثاني بـ92 ألفًا و503 جنيهًا وفقًا للبيان نفسه، حيث تدور أحداثه في إطار رومانسي حول زوج يفقد زوجته في بداية الأحداث، ليدخل في أزمة نفسية لشعوره بالذنب إزاء رحيل الزوجة، ما يجعله يتردد علي عيادة نفسية لمواجهة الألم الذي يعتصره، فيمر بعدد من المواقف التي تمتزج فيها الرومانسية بالكوميديا، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم رجاء الجداوي، وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، وعزوز عادل، وكوكبة من النجوم، من تأليف أماني التونسي.

وحصد فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، 29 ألفًا و549 جنيهًا في اليوم نفسه، وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الكوميديا والفانتازيا، وذلك من خلال غسالة متطورة تنتقل عبر الأزمنة، حيث تقع العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بين الأبطال، ويشارك في البطولة كل من محمود حميدة، وشيرين رضا، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وطاهر أبوليلة، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وكوكبة من النجوم من تأليف عادل صليب.

يذكر أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي قررت زيادة نسبة تشغيل السينمات والمسارح من 25% لـ50% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.