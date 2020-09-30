"الأرصاد" تكشف أسباب درجات الحرارة: توقعات بسقوط أمطار غدا

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الحالية، مؤكدا أن تغيير اتجاهات الرياح التي وصلت لاتجاهات شمالية شرقية وراء ارتفاع درجات الحرارة نتيجة ارتفاع درجة الرطوبة بشكل كبير.

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "MBC مصر"، أن الكتلة الهوائية قادمة من شمال الجزيرة العربية وهذه المناطق تعتبر درجات الحرارة بها مازالت مرتفعة إلى حد ما، ما نتج عنه ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام بنحو 3-4 درجات مئوية.

وتوقع مدير مركز التحاليل والتبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن هناك فرصًا لتساقط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على مناطق من السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وأنه اعتبارًا من الغد ستكون الأجواء أكثر اعتدالًا وسنشهد انخفاضا في درجات الحرارة بحوالي 2-3 درجات على شمال البلاد بصفة عامة، مع انخفاض نسب الرطوبة بشكل طفيف.