مستشفيات قنا خالية من أي حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، خلو مستشفيات المحافظة من أي حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى خروج جميع الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الداودي أن ذلك تم بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس وتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية السليمة، مضيفا أن التزام المواطنين أيضا كان له دور كبير في انخفاض معدل الإصابات بالفيروس.

وناشد محافظ قنا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة للحفاظ على خلو المحافظة من الفيروس.

يذكر أن محافظة قنا خصصت 7 مستشفيات للعزل وعلاج الحالات المصابة من كورونا، هي مستشفيات فرشوط المركزي، وقنا العام، والوقف، وقفط التعليمي، والصدر والحميات بمدينة قنا.