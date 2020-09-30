حال بلوغ سن المعاش.. إزاي تحصل على مبلغ تأميني تكافلي من بنك مصر؟

عند الاقتراب من بلوغ سن المعاش، أو الشعور بالتقدم في السن، يحرص كثيرون على البحث عن طرق تأمين تمكنهم من الحصول على مبلغ تأميني في حالة الوفاة أو بلوغ سن المعاش.

ويقدم بنك مصر خدمات التأمين البنكي التكافلي داخل فروع البنك للمعاملات الإسلامية، والتي تعتبر إحدى الخدمات البنكية التي تدخل ضمن منظومة الخدمات المتطورة للبنوك التجارية بمفهومها الحديث، وهي خدمات بنكية شاملة تخدم القطاع العائلي العريض لعملاء بنك مصر في إطار مبادرة الشمول المالي.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الخدمات التأمينية المتاحة، والتي يقدمها بنك مصر للعملاء، بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، كالتالي:

1- وثيقة التعاقد "آي ريلاكس"

تساعد وثيقة التعاقد العملاء في توفير مبلغ من المال يساعد الشخص على الحفاظ على مستوى معيشته بعد سن التقاعد، لذلك لا يركز على الأسرة، ويركز على ادخار اشتراكات دورية، والتأمين الطبي الخاص بالأمراض الحرجة.

مزايا وثيقة التعاقد

- يحصل العميل على مبلغ تأمين في حالة الوفاة.

- يتم الإعفاء من سداد الاشتراكات لمدة 12 شهرًا في حالة الإصابة بأحد الأمراض الحرجة.

- مرونة في اختيار مدة الوثيقة بحد أدني 10 سنوات، وحد أقصي حتى بلوغ المؤمن عليه سن 65 عامًا.

2- وثيقة الزواج "آي ستارت"

يقدم بنك مصر خدمة التكافل المشترك بين الزوج والزوجة لتأمين مستقبل الطفل حتى بداية حياته العملية من خلال وثيقة الزواج.

مزايا وثيقة الزواج

- تقدم وثيقة الزواج خدمة التكافل المشترك بين الزوج والزوجة لتأمين حياة الطفل.

- يتم الإعفاء من سداد الاشتراكات في حالة وفاة المؤمن عليه.

- يحصل الورثة على مبلغ مالي في حالة وفاة المؤمن عليه.

- مرونة في اختيار مدة الوثيقة بحد أدنى 10 سنوات، وحد أقصي حتى بلوغ المؤمن عليه سن 65 عامًا.

3- وثيقة التعليم "آي ستادي"

- يتم تغطية رسوم تعليم الأطفال في حالة وفاة المؤمن عليه.

- يحصل الورثة على مبلغ في حالة وفاة المؤمن عليه.

- يتم تغطية مصاريف التعليم الجامعي.

- يوجد مرونة في اختيار مدة الوثيقة بحد أدنى 10 سنوات، وحد أقصي حتى بلوغ المؤمن عليه سن 65 عامًا.