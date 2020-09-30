أخبار البنوك.. اسحب لحد 20 ألف جنيه مقدما من بنك مصر لو مرتبك خلص

تمنح العديد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، ميزة خاصة لعملائها عن طريق سحب الراتب، أو الحصول عليه أو جزء منه مقدمًا، وذلك في إطار التيسير والتسهيل على العملاء، خاصة في الحالات التي يتأخر فيها صرف الرواتب في بعض الأوقات سواء في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

وتقدم "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تحرص على تقديمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، تفاصيل خدمة سحب الراتب مقدمًا في بنك مصر مثل الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة على النحو التالي:

مميزات سحب الراتب مقدمًا من بنك مصر

- أعلى قيمة تسهيل تصل إلى 65% من الراتب الشهري بحد أقصى 20 ألف جنيه.

- أطول مدة سداد تصل إلى عامين مع إمكانية التجديد دون أي مستندات جديدة.

- أقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية.

- إمكانية سحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال الشهر ذاته.

- إمكانية استخدام مبلغ التسهيل دفعة واحدة أو على دفعات من خلال ماكينة ATM.

- سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات.

المستندات المطلوبة لسحب الراتب مقدمًا من بنك مصر

- طلب الحصول على التسهيل.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- كشف حساب لبطاقة المرتبات الخاصة بالعميل عن آخر 3 أشهر أو مفردات راتب معتمدة من جهة العمل صلاحيتها شهران على الأكثر.