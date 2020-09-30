"فتاة و3 أطفال" حصيلة 3 وقائع تحرش خلال 24 ساعة

"3 أطفال وفتاة" كانوا ضحايا لوقائع تحرش جرت أحداثها خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونجحت أجهزة الأمن في القبض على متهمين في واقعتين، بينما تواصل جهودها لضبط مرتكبي الواقعة الثالثة، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو عن الواقعة.

القاهرة كان لها نصيب الأسد بواقع جريمتين، الأولى كانت بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث هتك متهم عرض طفل في وضح النهار وداخل سيارة.

وتلقت النيابة بلاغًا من والدة الطفل المجني عليه، بهتك المتهم عرض ابنها أمام العقار محل سكنها، قبل أسبوع، إذ استدرجه المتهم إلى سيارته بزعم رغبته في اللعب معه، وارتكب جريمته داخلها ثم فرَّ هاربًا.

وشهدت المذكورة بذات مضمون بلاغها في التحقيقات، وبسؤال النيابة العامة الطفلَ المجني عليه قرر هتكَ المتهم عرضه بعد أن استدرجه إلى سيارته يوم الواقعة، وقد تعرف على المتهم خلال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات.

وشاهدت النيابة العامة، المقطعَ الذي جرى تداوله بعد تفريغه من كاميرا المراقبة، وتبين للنيابة العامة، من الاستعلام الوارد من "الإدارة العامة للمرور"، أن السيارة المنسوبة للمتهم في المقطع مملوكة له.

وانتدبت "النيابة العامة" "الطبيبَ الشرعيَّ"، لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه، بيانًا لأي آثار مادية للواقعة به، كما انتدبت "أحد الضباط المتخصصين بالمساعدات الفنية" بـ"وزارة الداخلية"، لمضاهاة صورة المتهم المضبوط بالصورة المنسوبة إليه في المقطع المتداول، وجارٍ استكمال التحقيقات.

الواقعة الثانية، كانت بمنطقة زهراء مدينة نصر، حيث تداولت صفحات مواقع التواصل فيديو لتعرض فتاة لواقعة تحرش جماعي، ويكثف الأمن جهوده لضبط المتهمين.

وتبين من الفحص أن المجني عليها تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، وقالت في بلاغها لأجهزة الأمن إنها كانت متجهة إلى منزلها عائدة من العمل، منذ عدة أيام، وكانت تسير بالشارع وأثناء ذلك فوجئت بمجموعة من الصبية عددهم ما بين 5 و7 أفراد، وأعمارهم ما بين 14 و18 سنة يتحرشون بها، ولامسوا أماكن حساسة بجسدها وأنها صرخت مستغيثة، لكن تأخر الوقت حال دون إنقاذها.

وتمكنت مباحث الجنائية بالغربية، أمس الثلاثاء، من ضبط عامل نظافة استدرج طفلتين أثناء محاولته التحرش الجنسي بهما، في أحد الأراضي الزراعية، بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من حارس عقار بمنطقة الشعبية، يتهم فيه عامل نظافة مقيم بقربة بلقينا، باستدراج طفلتين، الأولى 7 سنوات، والثانية 5 سنوات، ومحاولته التحرش الجنسي بهما، في أرض زراعية، ولم يتمكن من هتك عرضهما.

وأفاد ولي أمر الطفلتين في البلاغ، أن بعض الخفراء شاهدوا المذكور أثناء محاولته التحرش الجنسي بالطفلتين، وتمكنوا من إنقاذهما، ثم ألقوا القبض عليه، وبمناقشة المتهم، تبين أنه يعمل في مستشفى الصدر.