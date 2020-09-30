ألمانيا تبدأ المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح كورونا

أعلن مختبر الصيدلة الألماني كيورفاك، أنه بدأ المرحلة الثانية من التجارب السريرية، حول لقاحه الاختباري ضد كوفيد-19.

وقال المختبر ومقره في توبينجن في بيان "تم تلقيح مشارك أول" مع تطبيق تكنولوجيا خاصة بكيورفاك ترتكز على جزئيات "ايه أر إن مسيجر" الموجودة في جسم الإنسان، وفقا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

وستجرى التجارب في البيرو وبنما بمشاركة 690 شخصا.

وينتظر صدور البيانات الكاملة لهذه المرحلة لدى المسنين المعرضين أكثر من غيرهم للإصابة بكوفيد-19، "في الربع الأخير" من السنة على ما أوضح المختبر.

ومن المقرر انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من تجارب اللقاح في الربع الأخير مع 30 ألف متطوع.

وقالت ماريولا فوتين-مليزيتش المديرة التقنية للمختبر "بداية المرحلة الثانية من التجربة السريرية في البيرو وبنما تجعلنا نخطو خطوة كبيرة إلى الأمام في برنامجنا لدراسة كوفيد-19 سريريا".

و"كيورفاك" هي من بين عشرات المختبرات في العالم المشاركة في سباق بحثا عن لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وحجزت المفوضية الأوروبية من الآن 225 مليون جرعة من لقاح كيورفاك المحتمل.

وهو رابع اتفاق كهذا يبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبرات مختلفة.

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا ستخصص 100 مليون يورو إضافي لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد عبر آلية "كوفاكس" الدولية.

وقالت ميركل، خلال فعالية الأمم المتحدة رفيعة المستوى حول اللقاحات، "ألمانيا قد وعدت سابقا في مؤتمرين كبيرين للمانحين بتخصيص دعم بقيمة 675 مليون يورو.

اليوم أود أن أعلن أنه سيتم تخصيص 100 مليون يورو إضافية للصندوق الخاص "غافي" (الاتحاد العالمي للتلقيح) بهدف مكافحة كوفيد-19"، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد-19" بواقع أكثر من ألفين إصابة جديدة خلال 24 الساعة الماضية، ووفاة أكثر من 10 مصابين.

وجاء في بيانات المعهد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة تم اكتشاف 2089 حالة جديدة للإصابة بالوباء وتوفي لا أقل من 11 مصابًا.

وفي اليوم السابق له تم تسجيل 1192 إصابة و3 حالات وفاة.