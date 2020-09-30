عاجل.. "الصحة العالمية" تمنح مصر موافقتها على إنتاج اللقاحات والأمصال

قالت الدكتورة نعيمة حسن القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية، في رسالة بخط اليد أثناء زيارتها للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية " فاكسيرا" لكم الموافقة والنجاح في الاكتفاء الذاتي لإنتاج اللقاحات والأمصال ذات جودة عالية بام الدنيا مصر وتصدير للدول الأفريقية والعربية.

وقام وفد من منظمة الصحة العالمية يضم خبراء واستشاريين في مجال تصنيع اللقاحات، بإجراء زيارة ميدانية للشركة لتقييم ومراجعة القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالشركة ، وتقييم قدرة الشركة على إنتاج لقاح كورونا وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ومراجعة معايير التصنيع تمهيدًا لاعتماد منشآت فاكسيرا لتصنيع اللقاح فور ثبوت فاعليته.حيث قام الوفد على مدار ٤ أيام بزيارة مصنع ٦٠ ومبنى ١ ومبنى ٢ ومبنى ٢٧ ومصنع اللقاحات البيطرية بمنطقة ٦ أكتوبر ومنطقة التغليف المركزي والمخازن السلعية والإدارة العامة للرقابة على الإنتاج.

وقد أشاد الوفد بالقدرة الإنتاجية وجاهزية مصانع الشركة من حيث البنية التحتية، وكفاءة العمل، والعاملين، مؤكدين الاستعداد التام لدعم مصر الكامل في مجال إنتاج لقاحات فيروس كورونا