رئيس التحرير

محمود مسلم

صور.. مرشحو النواب يحتشدون من الفجر أمام محكمة بنها لتقديم أوراقهم

إشادات بجهود الأمن في المنطقة المحيطة بمحكمة بنها الابتدائية

كتب:

حسن صالح
02:27 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
المرشحون وأنصارهم يحتشدون في محيط محكمة بنها

المرشحون وأنصارهم يحتشدون في محيط محكمة بنها

احتشد عدد من المرشحين لمجلس النواب، بمحافظة القليوبية، مع أنصارهم، أمام محكمة بنها الابتدائية، انتظارا لفتح باب الترشح، للتقدم بأوراقهم لخوض الانتخابات المنتظرة خلال شهر أكتوبر المقبل.

من جانبه أشاد الحاضرون بجهود الأمن بالمنطقة المحيطة بمحكمة بنها الابتدائية، وذلك تمهيداً لاستقبال المرشحين لمجلس النواب بدوائر محافظة القليوبية.

كانت اللجنة العليا للانتخابات قد حددت محكمة بنها الابتدائية كمقر لتلقي طلبات الراغبين في الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب.

اقرأ المزيد:

محافظ القليوبية يتفقد لجان انتخابات "الشيوخ"

محافظ القليوبية يتفقد استعدادات "إعادة الشيوخ"

الهجان يشكر أبناء القليوبية على مشاركتهم في انتخابات الشيوخ

محافظ القليوبية يترأس غرفة العلميات لمتابعة سير انتخابات الشيوخ

مرشحو "الشيوخ" يدفعون بسيارات لنقل الناخبين في القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ 

غرفة عمليات بـ"إعلام القليوبية" لمتابعة انتخابات "الشيوخ"

القليوبية تعلن الطوارئ قبل ساعات من انتخابات الشيوخ

"إعلام القليوبية": غرامة للمتخلفين عن التصويت في انتخابات الشيوخ

"مياه القليوبية" ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل انتخابات الشيوخ