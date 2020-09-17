صور.. مرشحو النواب يحتشدون من الفجر أمام محكمة بنها لتقديم أوراقهم

احتشد عدد من المرشحين لمجلس النواب، بمحافظة القليوبية، مع أنصارهم، أمام محكمة بنها الابتدائية، انتظارا لفتح باب الترشح، للتقدم بأوراقهم لخوض الانتخابات المنتظرة خلال شهر أكتوبر المقبل.

من جانبه أشاد الحاضرون بجهود الأمن بالمنطقة المحيطة بمحكمة بنها الابتدائية، وذلك تمهيداً لاستقبال المرشحين لمجلس النواب بدوائر محافظة القليوبية.

كانت اللجنة العليا للانتخابات قد حددت محكمة بنها الابتدائية كمقر لتلقي طلبات الراغبين في الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب.