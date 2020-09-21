هدوء في محكمة بنها وتلقي 7 طلبات ترشح جديدة للنواب اليوم

واصلت محكمة بنها الابتدائية، تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، في اليوم الخامس، لتقديم طلبات الترشح، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها للجنة برئاسة المستشار صبري البنا، رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة حتى الآن اليوم الاثنين، 7 طلبات ترشح.

جاء ذلك وسط وجود عدد من المرشحين وأنصارهم بالمحكمة للتقدم للترشح، ليبلغ إجمالي الطلبات التي تلقتها اللجنة حتى الآن 179 طلب ترشح، بـ6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصاً للمحافظة بالنظام الفردي.

وشهدت المحكمة هدوءا وانخفاض أعداد المرشحين الموجودين منذ الصباح الباكر، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح، وسط إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول والخروج.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردي، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثانى بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد المقاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثاني شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثاني شبرا الخيمة).

وجاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).