عاجل.. "الصحة العالمية" تتعهد بمساندة مصر في تصنيع "اللقاحات والأمصال"

تعهدت الدكتورة نعيمة حسن القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية، بمصر، اليوم بمواصلة عمل "المنظمة"، على دعم ومساندة مصر لتحقيق رؤيتها في الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والأمصال.

وقالت "الصغير"، في رسالة دونتها بخط يدها في ختام تقييم خبراء منظمة الصحة العالمية لخطوط الإنتاج بالشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا" اليوم: "لكم الموفقية والنجاح في الاكتفاء الذاتي لإنتاج اللقاحات والأمصال الناجعة، والآمنة ذات جودة عالية بأم الدين مصر، والتصدير للدول الإفريقية، والعربية والإسلامية".

وأوضحت أن إنتاج اللقاحات والأمصال يأتي ذمن منظومة الأمن الصحي وحماية الإنسان.

واختتمت "القصير"، رسالتها التي دونتها بخط يدها، قائلة: "تحياتي، وكمنظمة الصحة العالمية.. سنعمل على مواصلة الدعم والمساندة لتحقيق الرؤية".

وقام وفد من منظمة الصحة العالمية يضم خبراء واستشاريين في مجال تصنيع اللقاحات، بإجراء زيارة ميدانية للشركة لتقييم ومراجعة القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالشركة ، وتقييم قدرة الشركة على إنتاج لقاح كورونا وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ومراجعة معايير التصنيع تمهيدًا لاعتماد منشآت فاكسيرا لتصنيع اللقاح فور ثبوت فاعليته.

حيث قام الوفد على مدار ٤ أيام بزيارة مصنع ٦٠ ومبنى ١ ومبنى ٢ ومبنى ٢٧ ومصنع اللقاحات البيطرية بمنطقة ٦ أكتوبر ومنطقة التغليف المركزي والمخازن السلعية والإدارة العامة للرقابة على الإنتاج.

وقد أشاد الوفد بالقدرة الإنتاجية وجاهزية مصانع الشركة من حيث البنية التحتية، وكفاءة العمل، والعاملين، مؤكدين الاستعداد التام لدعم مصر الكامل في مجال إنتاج لقاحات فيروس كورونا.