محمد صبحي يستعيد ذكريات مسرحية "انتهى الدرس ياغبي": حضنت المليجي وبكيت

استعاد الفنان محمد صبحي عبر حسابه لى موقع "فيس بوك"، كواليس مسرحية "انتهي الدرس يا غبي"، مع الفنان الراحل محمود المليجي.

وكتب "صبحي"، قائلًا "موقف لا يمكن أنساه في كواليس المسرحية، كنت وقتها عايز أضيف جملة أو أضيف إفيه يضحك، بس كنت مُحرج جداً من أستاذ محمود المليجي إني أزوّد في كلامي وهو موجود، فكنت بسكت".

وأضاف "صبحي": "مرة دخل الأوضة عندي وقالي بعنف وبطريقته المعروفة.. انت بتكون عايز تقول حاجات وبتسكت ليه؟.. كاتم اللي جوّاك ليه يا ابني احنا ماشيين، احنا دلوقتي موجودين عشانكم، انت اللي لازم تطلع قول اللي في نفسك.. بكيت وقتها وحضنته، ولا يمكن أنكر أننا نتاج هذا الجيل العظيم".

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وفي سياق متصل، هاجم الفنان محمد صبحي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما وصفه بـ"الفن الهابط"، مطالبًا بمقاطعته.

وكتب "صبحي"، قائلًا: "سأظل أطالب بمقاطعة الفن الهابط الذي يهدم العقول ويشوّه الوجدان، لا تجعلوا جيوب المنتجين تمتلئ بالملايين، فيقدمون المزيد".

وأعلن الفنان محمد صبحي، مؤخرًا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بدء عرض مسلسل "فارس بلا جواد" على الصفحة، يوميًا في الخامسة مساءً.

وكتب قائلًا "سنقوم بتنزيل مسلسل فارس بلا جواد يومياً الساعة 5 مساءً كاملاً بدون حذف على الصفحة من الثلاثاء 25 أغسطس، وسيجري تثبيت الحلقة يوما كاملًا في أول الصفحة، وهكذا حتى آخر حلقة، والحلقة التي ستعرض ستكون موجودة بالصفحة يمكن الرجوع إليها في أي وقت".