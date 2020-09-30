القضاء الإداري يقضي بوقف قرار استبعاد 17 مرشحا بالبحيرة

قضت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم ياقوت، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، بقبول الدعاوى شكلًا، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات، باستبعاد 17 مرشحًا من خوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بنطاق المحافظة، وأمرت بتنفيذ الأحكام دون إعلان، وإحالة الدعاوى إلى هيئة الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

كما قضت هيئة المحكمة، بعدم قبول دعاوي كل من: "صبري عمر يوسف عمار، شكري سمير عطية محمود"، ورفض دعاوى 5 آخرون من الترشح بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وشمل قرار وقف التنفيذ كل من: "عبد الصادق محمد علي، ممدوح عبد السميع جاب الله، محمد سمير عبد الشفيع بلتاجي، محمد محمد حلمي قاسم، صلاح مسعود محمد فضل الله، محمد عبد الوهاب محمد، عماد فؤاد محروس ناصف، محمد هاني عثمان الحناوي، محمود إبراهيم سعيد أحمد، حمدي إبراهيم الحناوي، جمال الدين حامد أحمد، محمد نور الدين الصاوي، عبد السلام عريف محمود، محمد يوسف حسن علي، خالد عبد المولي عبد الرازق، محمد عبد الله عبد السلام غنيم، رضا مصطفي ندا عبد السلام".

وأعلنت لجنة انتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة، ومقرها محكمة دمنهور الابتدائية، أسماء مرشحي انتخابات مجلس النواب 2020، وبلغ عدد المرشحين الذين تم قبول أوراقهم لخوض الانتخابات 200 مرشحًا في عدد 9 دوائر بالنظام الفردي، يتنافسون على 18 مقعدا، ويتراوح عدد المقاعد في الدائرة الواحدة بين الدوائر الانتخابية في المحافظة بين مقعد واحد إلى 3 مقاعد.

وكانت محكمة دمنهور الابتدائية برئاسة المستشار على مكرم إبراهيم، فتحت أبوابها لاستقبال المرشحين المحتملين لمجلس النواب 2020، وتم تخصيص ممر أمام المحكمة لدخول المرشحين، وذلك لمنع التكدسات والزحام، وتنفيذًا لتعليمات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، كما تم إقامة مخيم أعلى سطح المحكمة لاستقبال المرشحين المحتملين.