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لعدم استيفاء الشروط.. استبعاد 6 مرشحين من انتخابات "الشيوخ" في قنا

قبول أوراق 41 مرشحًا لخوض الانتخابات

كتب:

رجب آدم
05:15 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

أعلنت اللجنة القضائية الخاصة بمراجعة طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، بمحكمة قنا الابتدائية، مساء أمس، استبعاد 6 مرشحين من بينهم سيدة، لأسباب مختلفة، وقبول أوراق 41 مرشحًا لخوض الانتخابات بنظام الفردي، على 3 مقاعد فردية.

وجاءت الأسماء المستبعدة كالآتي: عبد الغني زيدان غير لائق طبيًا، ومحمود أبوالسعود شرقاوي غير لائق طبيًا، ومنتصر محمود عبد المولى لم يخضع للكشف الطبي، وسلوى أبو الوفا أحمد حجي غير لائقة طبيًا، وعبد النبي أحمد إسماعيل لحصوله على دبلوم زراعة، ومجدي قرشي يوسف لحصوله على دبلوم معلمين.

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