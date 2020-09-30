مصادر أمنية: "عنتيل التجمع" سيكون في قبضة الشرطة خلال ساعات

قالت مصادر أمنية إنه من المتوقع أن تُلقي أجهزة الأمن القبض على "عنتيل التجمع" خلال ساعات بعدما نجحت في تحديد هويته، وتواصل أعمال البحث عنه في الأماكن المتوقع اختباؤه فيها بعدما أعلنت إحدى ضحاياه عن تفاصيل كارثية تحدثت عن أكبر قضية ابتزاز جنسي لعدد من زوجات الأثرياء وبناتهن.

وأضافت المصادر أن ضحايا "عنتيل التجمع" لم يقدمن أي بلاغات حتى الآن إلى الشرطة لكنه أصبح هدفًا للمباحث للقبض عليه بعد رسالة الضحية التي تحدثت في رسالتها من خلال حملة "انتي الأهم": "لا أعرف كيف أصف ما حدث معي، بدأت القصة منذ عدة أشهر، تعرفت عليه في أحد الجيمات الشهيرة، وكان شابا جذابا ولديه حضور طاغٍ استطاع أن يلفت انتباهي وحدثت أكثر من محادثة معه بشكل سطحي في البداية سرعان ما اعتدت على وجوده".

وأضافت الفتاة التى نقلت رسالتها مبادرة "إنتي الأهم": "تقاربنا سريعا وأصبحنا نتحدث بشكل متواصل ونتقابل خارج الجيم بشكل متكرر، وجدته حنونا وكريما، وكانت تقلقني جرأته الزائدة ولكني تغاضيت عنها، سرعان ما تحولت علاقة الصداقة إلى علاقة عاطفية ولا أعلم إلى الآن كيف استدرجني لتصبح علاقة جنسية، أعرف أني أخطأت ولا أبحث عن مبرر لخطيئتي ولكن لم أتخيل أن تنهار مقاومتي أمامه لأجد نفسي أمام مجرم محترف ابتزني ماديا بكل الطرق، لأكتشف بعد ما بحثت في تليفونه على أشياء كارثية، فلم أكن أنا ضحيته الأولى ولن أكون بالطبع الأخيرة".

وتابعت: "قرأت محادثات أثناء نومه بينه وبين زوجة شخص شهير، واكتشفت أن هذا الشخص الوضيع على علاقة بهذه الزوجة وابنتها في نفس الوقت وكان يتردد عليهن في منطقة غرب الجولف ومحتفظ على هاتفه بصور لهذه السيدة قامت بإرسالها له.. بالطبع هي مجرمة مثله لأنها تعرف أنه على علاقة عاطفية مع ابنتها في نفس الوقت الذي يقيم معاها علاقة غير مشروعة".

وواصلت: "ما أعرفه عن عنتيل التجمع أشياء كثيرة ولدي ما يثبت كل ما أقوله، وعندما واجهته قام بضربي وابتزازي ولكني قررت أن آخذ حقي وحق جميع الفتيات اللاتي خدعهن واستغلهن، وسوف أقوم بإبلاغ السلطات بكل ما أعرفه عن هذا الشخص المجرم وعن ضحاياه، ومنهم زوجة الرجل الشهير التي أحتفظ بصورها ومحادثاتها معه".