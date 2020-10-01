وزير البيئة توضح أهمية التنوع البيولوجي على مستوى العالم: كورونا درس

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن التنوع البيولوجي هو كل ما هو موجود على كوكب الأرض من كائنات بحرية وبرية ونباتات وحفريات وإنسان، وخلق الله الكون مرتبطا كله ببعضه البعض: "لو حته مالت هتكون واقف مش متزن، وده اللي بنسميه التدهور البيولوجي أو عدم الاتزان في النظام البيئي".

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن التنوع البيولوجي هو الحفاظ على الطبيعة كما خلقها الله للاستمتاع بالموارد الطبيعية، وذلك عبر الحفاظ على البحر ومافيه من حياة وكائنات بحرية، كما يجب الحفاظ على النبات ومراقبة الأنشطة البشرية للإنسان في مسارات التنمية حتى لا تجور على تلك الموارد، موضحة أن جائحة كورونا قد أعطت درسا للعالم كله بأن صحة الإنسان من صحة الكوكب، ولا يوجد فصل بين صحة الإنسان والكائنات الموجودة والكوكب: "لو الكوكب مش صحي وتلك الكائنات مش عارفة تعيش، دة هيأثر على حياة وصحة الإنسان، ودي كلها حاجة واحدة ومتشابكة، وده مفهوم التنوع البيولوجي".

وأكدت الوزيرة، أن اتفاقية التنوع البيولوجي صدق عليها كل الدول عام 1992، وكل عامين يجلس أعضاء تلك الدول لمراجعة بنود الاتفاقية، ويستضيفها دولة كل عامين، واستضافته مصر عام 2018 في شرم الشيخ لمدة 21 يوما، وتولت رئاسة هذا المؤتمر، وهو ليس بالأمر الهين وله بعد دولي هام في فترة تسير فيها مصر بقوة للتحول التنموي الموجودة به، مشيرة إلى أن ما قامت به مصر عام 2018، هو أنه كان لديها أكثر من قطاع لدمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية، ومن ضمنها قطاع البترول، وتم إنتاج أدلة إرشادية لكيفية التعامل مع الاكتشاف أو الاستخراج أو التعدين: "اشتغلنا على حجات أكثر من كدة على المستوى الدولي أو القارة الأفريقية، وكان مهم أن أفريقيا يكون ليها نصيب في الخطة التي نعدها مع العالم".

وتابعت: "وزارة البيئة كان بقالها سنتين شغالة بدعم من القيادة السياسية لتطوير المحميات الطبيعية ودمج المجتمع المحلي في التنمية لهذه المجتمعات ودعم السياحة البيئية، وأطلقنا الجمعة الماضية حملة تؤكد للعالم أنه وبالرغم من عمل مصر في إطارها التنموي لديها محميات طبيعية تسعي لتنميتها ومجتمع محلي لا يتم تهميشه، تعالي بقي عندنا وشوف وقابل المجتمعات المحلية وإيه اللي تقدر تعمله".