ياسمين فؤاد عن أهمية السياحة البيئية: "بعض الدول بنت اقتصادها عليها"

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن المحميات الطبيعية هي رأس المال الطبيعي، لأن الموارد الطبيعية الموجودة فيها أساس اتزان هذا الكون.

وأضافت "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة المحور: "هناك دول بنت اقتصادياتها على المحميات الطبيعية، مثل جنوب أفريقيا، ومصر لديها 30 محمية طبيعية، والكثير من الشعاب المرجانية، وحفريات عمرها 4 آلاف عام في وادي الحيتان وغيرها".

وتابعت: "هذا التنوع يجعلنا قادرين على بناء منتج جديد، وهو السياحة البيئية، حيث إن بعض السائحين يستهدفون أعماق البحار للاطلاع على أنوع معينة من الشعاب المرجانية والحفريات، وهو ما يصب في الاقتصاد القومي".

وأردفت أنه جرى العمل على تطوير البنية التحتية في المحميات الطبيعية وإتاحة خدمات للزائرين لكي لا يشعر الزائرون بالملل، مشددة على أن السكان المحليين هم أساس الحفاظ على المحميات الطبيعية، ولذلك مكنتهم الوزارة من إيجاد مصدر رزق من خلال أعمال يقومون بها داخل المحميات من أجل تنميتها وتطويرها لكي يكونوا حريصين عليها.