ياسمين فؤاد: مشروع التكسير الهيدروجيني بمسطرد مطابق للاشتراطات البيئية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه جرى مراعاة الأبعاد البيئية لمشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، لكي لا يلوث المنطقة، مشيرًا إلى أن محطة الصرف الصناعي تعمل على دوائر مغلقة لإعادة استخدام المياه مرة أخرى، ووقف صرف المخلفات على ترعة الإسماعيلية.

وأضافت فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، أن المشروع مطابق للاشتراطات والمعايير البيئية الدولية، والدليل على ذلك أنه ممول من قبل البنوك التنموية الدولية، لافتةَ إلى أن نوع الوقود الناتج عن هذا المشروع وخفض نسبة الكبريت سيحسن من جودة الوقود بناء على المواصفات الأوروبية والعالمية.

وتابعت، أنه عندما تكون نسبة الكبريت في الوقود عالية فإنه ينتج عوادم تؤثر بصورة مباشرة على تلوث الهواء عندما يجرى حرقه، موضحة أن 30% من تلوث الهواء في القاهرة الكبرى تعود للعوادم التي تخرج من السيارات.

وواصلت: "دون الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية لن يكون هناك استثمار، حيث أن المعادلة قُلبت تماما، لأن أساس مسألة التنمية المستدامة هو الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودون المعايير البيئية لن تستثمر مصر مع الدول الخارجية".