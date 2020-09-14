ياسمين فؤاد: نعمل على إحلال الموتوسيكلات في الشوارع بأخرى صديقة للبيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنها لم تتعرض لحادث سيارة أثناء زيارتها محافظة كفر الشيخ، لتفقد منظومة الاستفادة من المخلفات الزراعية.

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "عندما كنت أتفقد المحافظة شاهدت كتلة مخلفات مفتعلة على الطريق، فتوقفت مع محافظ كفر الشيخ، وتابعنا الإجراءات القانونية الخاصة بالإطفاء وفقًا للنظام الذي أسسناه العام الماضي".

وتابعت، أن الدولة دشنت برنامجا قوميًا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتقليل ملوثات البيئة، لافتةً إلى أنه يجرى العمل على استبدال الموتوسيكلات إلى موتوسيكلات صديقة للبيئة، مختتمةً: "نعمل على هذا الأمر بقوة وسننجح".