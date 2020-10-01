شوقي: بعض طلاب رابعة ابتدائي سيخوضون امتحانا موحدا مع طلاب دول أخرى

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن أولياء أمور الطلاب في معظم الأحوال من خريجي نظام التعليم القديم، ولا يستوعبون بسهولة عدم وجود امتحانات في الابتدائي، "فيه أولياء أمور كانوا يشتكون أن مفيش امتحان، بيتهيأ لهم أن فيه حاجة ناقصة"، موضحًا أن هناك تقييما مختلفا للطالب يتم على مدار العام.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن الطالب على مدار العام يقوم بعمل أنشطة في الكتاب، وعلى أساس ذلك يتم تقييمه، "أهالي الطلاب خدوا وقت على ما استوعبوا طريقة التقييم دي كما أنه من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف السادس المناهج ستكون أعلى مما سبق".

وتابع: "هيكون فيه طريقة مختلفة في عرض المواد، فيه علوم جديدة هتخش فيه علوم هتبقى اختيارية عشان نتوافق مع العصر، عشان نؤهل الطلاب لسوق العمل، مش محتاجين ندربه تاني، عملنا إنجليزي من كي جي 1، مش في مرحلة متأخرة زي ما كان بيحصل قبل كده، والنظام الجديد ده هنعرف نتيجته قبل 2030".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن مستوى الإبداع عند الطلاب الذين تلقوا مناهج جديدة ارتفع، "هندخلهم في امتحان معياري يتصمم لرابعة ابتدائي الدفعة اللي جاية، فيه امتحان معياري مصري نقيس به مستواهم في القراءة والكتابة وفيه امتحان دولي".

وواصل: "الامتحان الدولي هناخد عينة من الطلاب زي ما يكون مسابقة عالمية يدخلوا فيه امتحان موحد مع دول ثانية تبان قدراتنا مع الآخرين، كان الفرق شاسع في القدرات قبل كده عشان كده درجتنا في التصنيف كانت واطية، عندنا أمل أن الدفعة دي تعلي بينا في التصنيف".