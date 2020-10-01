وزير التعليم: درسنا أسوأ السيناريوهات ووضعنا كل البدائل لتوقف الدراسة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القنوات التعليمية ستذيع الحصص التعليمية لجميع المواد ولجميع الفرق التعليمية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانوية العامة.

وقال "شوقي"، خلال لقائه مع الإعلامية "لما جبريل"، في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كل الدروس وكل المواد هتبقى على القنوات التعليمية ولو أنا مضطر منزلش من البيت هلاقي كل الحصص والدروس بتاعتي في كل المواد".

وأشار الوزير أن بناء ذلك سيكلف وسيستغرق بعض الوقت، مشيرًا أنه يبحث عن أفضل الأساتذة وأفضل طرق التدريس وبناء أفضل الاستديوهات.

وأكد "شوقي"، أن الوزارة تضع أسوأ الاحتمالات الممكنة وتوفر كل البدائل الممكنة حال توقف الدراسة بسبب عودة فيروس كورونا.

وأضاف: "أحنا بنشتغل على أسوأ السيناريوهات أنهم يقولوا لنا اقعدوا في البيت وأحنا مش عاوزين الدراسة تقف ولازم يبقى فيه بديل للحصص"، مؤكدًا أنه سيتم بناء قنوات تعليمية مجانية وستصل لكل الطلاب.

وأشار أنه جاري بناء منصات رقمية جديدة، مؤكدًا أن المنصات الرقمية الآن اختلفت عن التي كانت موجودة أثناء جائحة كورونا.

وأكد "شوقي" أنه لتوفير مساحات تصل لمتر ونصف متر بين كل طالب والآخر، لم يجدوا حلا إلا استخدام الأيام والأوقات بشكل مختلف، نظرًا لمشكلة الكثافة التي كانت تعاني منها الفصول والتي كانت تستوعب 23 مليون طالب، لذا قررنا استخدام الوقت بطريقة مختلفة، لافتًا إلى أنهم أرسلوا ضوابط التنظيم لمديري أكثر من 60 ألف مدرسة لعمل الجداول للمدارس سواء حكومية أو خاصة أو دولية أو داخلية، "لو قدر يجيبهم 3 يبقى خير ولو قدر يجيبهم 5 أيام يبقى أحسن".

وأوضح أن الأيام التي سيحضر فيها الطلاب، ستكون لتحصيل بعض الحصص في المواد وسيحصلون على باقي الحصص عن طريق القنوات التعليمية: "كل طالب وولي أمر هيكون معاه جدول فيه مواعيد الحصص على القنوات ويقعد يتفرج عليها في الأوقات المكتوبة في الجدول".