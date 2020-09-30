"شوقي": سنحطم "صنم" الثانوية العامة.. ونسعى لتعدد مصادر التعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الوزارة سعت لتحطيم "صنم" الثانوية العامة الذي أدى إلى مشاكل كثيرة في التعليم المصري، مشيرًا إلى العمل على تطوير منظومة الثانوية منذ 2018 وتغيير طريقة التقييم، وهذه عملية ليست سهلة.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أنه تم إعطاء طلاب الصف الأول الثانوي "تابلت" منذ عام 2018، وهذه الدفعة هي التي وصلت للصف الثالث الثانوي حاليًا، وستكون المشاكل المتعلقة بشكل الأسئلة وطريقة الإجابة قد انتهت، وسيتم استخدام الطريقة الجديدة للدراسة وامتحانات الثانوية في الصيف المقبل.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه بالتزامن مع الارتقاء بمنظومة الثانوية العامة، هناك محاولات عديدة من أجل رفع مستوى التعليم كاملًا من حيث جودة المناهج وجودة التقييم وإدخال التكنولوجيا كعنصر مساعد وليس عنصر بديل عن الكتب ، "التكنولوجيا جزء من الحياة دلوقتي ، ومهارات الولاد اللي احنا بنربيهم لازم يبقى فيه جزء من التكنولوجيا، ونحدد امتى نستخدمها وبأي جرعة".

وأردف، أن الوزارة تعمل على تعدد مصادر التعلم، والمنصات التي يذاكر منها الطلاب، وهذا أمر مهم للغاية بعد أن كان "الكتاب" هو المصدر الوحيد للمذاكرة فقط، وعندما وجد هناك منصات على الإنترنت مدفوعة وغير مقننة، تم العمل على استحداث بنك المعرفة والمكتبة الرقمية وبداخلها مناهج من "كي جي 1" وحتى الثانوية العامة.