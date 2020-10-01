شوقي: استخدام الأبحاث هذا العام لتقييم الطلاب مع الامتحانات والشفوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم استخدام وسائل متنوعة لتقييم الطلاب.

وقال "شوقي"، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه سيتم استخدام الأبحاث وبعض الامتحانات الصغيرة والامتحانات الشفوية للوصول لفكرة أفضل عن تطور التلميذ.

وأوضح أن العنصر الأساسي في الفلسفة الجديدة للتعليم، أنه يرتكز على الطالب "مش أن الطالب يبقى سلبي في الفصل وبيسمع بس وبيحفظ، ويعتبر أن دوره هو إلقاء هذه المعلومات لو طلبت منه في شكل امتحان".

وأكد "شوقي"، أن الأبحاث تقتضي من الطالب أن يقوم بالمجهود، ويبحث، معتبرًا أن ذلك هو التعليم، مشددًا على أهمية متابعة المنزل لما يحدث، مشيرًا أن التعليم يجب أن ينبع من رغبة لدى الطالب.

ومن جهة أخرى أوضح "شوقي" أن الدولة وفرت مدارس حكومية تعطي الشهادات الدولية بأسعار معقولة جدا تصل لـ20 ألف جنيه بالإضافة للمدارس اليابانية و14 مدرسة من مدارس النيل، وجاري زيادتهم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بالتعليم الحكومي الذي تلجأ إليه الطبقة العظمى من الشعب المصري.

ولفت إلى أن نظام الأبحاث كان يهدف لأن يعلم الشخص نفسه، مبديًا سعادته بأن طريقة الأبحاث لاقت قبولا عند المواطنين الذين يقابلوه ويسألوه عن وجود الأبحاث هذا العام من عدمه، مشددًا على أن البعض أخطأ العام الماضي وذهب لشراء الأبحاث لأبنائه، مؤكدًا أن ذلك خطأ كبير وأن الهدف هو المعرفة والبحث والتعلم.

وأكد وزير التعليم أنه تم رفع الأسئلة المقالية حتى لا يتم استخدام العنصر البشري في التصحيح وأن القصة والتعبير لن يتم إلغائهم ولكن سيتم عمل اختبارات لهم قبل الامتحان أو ضمن امتحانات القبول بالجامعة.