وزير التعليم: مفيش موازنة لتعيين مدرسين وهنعين حسب طلب كل محافظ

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الزيادة المالية لرواتب المعلمين ستحدث قريبا إن شاء الله.

وقال "شوقي"، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الزيادة للمعلمين هتحدث إن شاء الله والمعلم المجتهد أكتر هيزيد أكتر والرواتب مش هتزيد بالعرض لكن هتزيد لمن يستطيع أنه يعمل مجموعة تقوية ناجحة أو يقدر أنه يثبت أنه أفضل مدرس ناجح على الفيديو أو قوي في إسأل المعلم".

وأوضح الوزير أن هناك زيادة عامة في رواتب المعلمين، مشيرًا أنه ليس شرطًا أن تكون زيادة في الراتب الأساسي.

وعن تعيين مدرسين جدد أكد "شوقي" أن التعيين متوقف في الدولة: "التعيين موقوف في الدولة ومفيش موازنة له وأحنا لسه بنزود الموجود وفي ضوء الاحتياج الفعلي في ضوء الاحتياج الفعلي للمحافظة بحسب طلب المحافظ، وهنعين وقتها هتكون الأولوية لمن قدم في المسابقتين وهنلتزم بالمكان اللي اتعين فيه".

وكانت مصادر في وزارة التربية والتعليم، قد قالت إن الوزارة مهتمة بالنهوض بالوضع الاقتصادي للمعلم، شارحة خطة الارتقاء بالمستوى المادي للمدرسين، وإنها قائمة على محورين أساسيين، المحور الأول قائم على المعلمين أنفسهم، من خلال الحصول على 75% من قيمة مجموعات التقوية، التي أعلنت عنها الوزارة، فضلا عن اشتراكهم في صناعة المواد التفاعلية التعليمية وبث الفيديوهات التعليمية، وغيرها من الأمور الأخرى التي تحقق عائدًا للمعلمين، والمحور الثاني من زيادة رواتب المعلمين، قائمة على الحصول على تعزيز لموازنة الوزارة من الموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن زيادة رواتب المعلمين من ميزانية الوزارة يستلزم خطة شاملة، بين التربية والتعليم ووزارة المالية، للعرض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للنظر فيها.

ويعمل في وزارة التربية والتعليم ما يقرب من مليون ومائتي ألف معلم، تصل رواتبهم إلى ما يقرب من 80% من حصة الوزارة من الموازنة العامة للدولة.