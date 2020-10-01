كيلاني ينشر صورته مع نجله ونجل طليقته.. ومتابع: انت ازاي كده؟

نشر الفنان محمد كيلاني، صورة تجمعه بنجله، ونجل طليقته هند حداد، زوجة الفنان عمر الشناوي، معلقا: "وقت الأولاد".

وسأل بعض المتابعين، كيلاني، بشأن علاقته الطيبة التي تجمعه بطليقته وزوجها عمر الشناوي.

وبسؤال إحدى المتابعات: "ازاي علاقتك حلوة بطليقتك كده لدرجة تقعد مع ابنها التاني من الشناوي، مش هقول إنّها مدياك ابنك، بس لما انتوا علاقتكم حلوة كده ليه مكملتوش مع بعض؟، مجرد سؤال"، فأجاب كيلاني: "أنا وأختي علاقتنا كويسة ببعض بس مينفعش نتجوز، أتمنى تكوني فهمت قصدي".

وأبدى متابع أخر إعجابه بالصورة، قائلا: "أكتر علاقة محترمة شوفتها في حياتي، نموذج مشرف وراقي، انت وزوجتك وأم ابنك وعمر الشناوي شابوه"، ليعلق محمد كيلاني بتوجيه الشكر لتفهمه.

وكان محمد كيلاني متزوجا بهند حداد، وأنجبا طفلا، ثم وقع الانفصال، وتزوجت مرة أخرى بالفنان عمر الشناوي، حفيد كمال الشناوي، وأنجبت طفلًا أخر.

وظهر كيلاني، في رمضان الماضي، بدور "أرشميدس" في مسلسل فلانتينو، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.

ويشارك كيلاني، في بطولة مسلسل "الآنسة فرح" أمام أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز، وتامر فرج، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

وكان عمر الشناوي، أعلن مع بداية شهر سبتمبر الماضي، إصابة زوجته ونجله بفيروس كورونا، وقبل انتهاء الشهر أعلنت زوجته شفاءها تماما من الفيروس.

وظهر عمر الشناوي، في رمضان الماضي، خلال أحداث مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، ومحمود البزاوي، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل.