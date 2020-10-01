استلام 2878 طلب تصالح في مخالفات البناء بالعريش

أعلن العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أن لجنة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، تسلمت حتى الآن 2878 طلبا للتصالح من المواطنين بمختلف مناطق وأحياء العريش والققرى التابعة.

أوضح رئيس المجلس، أنه تم استلام طلبات التصالح، علاوة على سداد مقدمات جدية الحجز بنسبة 25 % من القيمة الإجمالية.

وقال "ماجد"، إنه جارِ استكمال باقي الإجراءات وفقا لقررات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بهذا الشأن، حيث تم تخفيض القيمة بنسبة 50 % تيسيرا على المواطنين.

وحذر رئيس مركز ومدينة العريش، من التعامل مع أي وسطاء أو سماسرة أو أي أشخاص خارج مجلس المدينة بدعوى إنهاء الإجراءات، وأنه على كل مواطن التعامل مع المجلس والحصول على المستندات الرسمية والنماذج والإيصالات المعتمدة والمختومة من المجلس.

وقال رئيس المجلس، إن اللجنة تعمل طوال اليوم بما في ذلك أيام الإجازات الرسمية الجمعة والسبت.

ومن جانبه، أشار علاء الشريف مدير ادارة العلاقات العامة بمركز ومدينة العريش، إلى أن هناك لجنة بمركز خدمة المواطنين مخصصة لتلقى طلبات التصالح منهم وإنهاء إجراءاتهم بعد سداد مقدمات جدية الحجز.