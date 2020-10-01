تخصيص 5 منح للمتفوقين بجامعة الأقصر

عقد مجلس جامعة الأقصر، أمس الأربعاء، جلسته رقم 17 بمقر الجامعة بمدينة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، وعضوية أعضاء مجلس الجامعة.

وتم تقديم الشكر إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي على ثقتهم في اختيار الدكتور محمد محجوب عزوز كأول رئيس لجامعة الأقصر.

وتضمنت موضوعات وقرارات الجلسة الـ17 لمجلس جامعة الأقصر التالي:

1 - تقديم الشكر للدكتور بدوى شحات القائم بعمل رئيس الجامعة السابق، على ما قدمه خلال فترة توليه رئاسة الجامعة، كما رحب الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة بأعضاء المجلس متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

2 - قرر المجلس عقد المؤتمر الدولي السادس للفنون الجميلة تحت عنوان "الفنون التشكيلية وخدمة المجتمع في الفترة من 12 حتى 14 من ديسمبر 2020 والمؤجل من شهر مارس الماضي، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء بوقف جميع الفعاليات والمؤتمرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

3 - وافق المجلس على اعتماد اللائحة المالية والإدارية لإدارة السيارات بالجامعة.

4 - وافق على إنشاء ورشة لصيانة وإصلاح السيارات بالجامعة.

5 - وافق المجلس على مقترح رسوم المقابلة الشخصية للطلاب الجدد المتقدمين لمرحلة الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) للعام الجامعي 2020- 2021.

6 - وافق على عقد بروتوكول تعاون بين بيت الزكاة والصدقات المصري وجامعة الأقصر؛ يتضمن تخصيص خمس منح دراسية للطلاب المتفوقين بالجامعة، وفق شروط يتم الاتفاق عليها في ضوء بروتوكول التعاون المزمع إبرامه.

7 - أحيط المجلس علمًا بشأن إقرار الخطوات التنفيذية ووضع الجدول الزمني الخاص بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية، عن طريق استغلال الأراضي التي تملكها الجامعات في المجتمعات العمرانية الجديدة، طبقًا لما هو معروض.

8 - وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من المعهد الثقافي الإيطالي، بتزويد قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن بأحد الخبراء في تعليم اللغة الإيطالية وهو "فرنسيس أمين محارب" القنصل الفخري لإيطاليا في إقليم جنوب الصعيد، وذلك للعمل بالتدريس بالكلية، بواقع 12 ساعة أسبوعيًا، دون تحمل الجامعة لأي نفقات.