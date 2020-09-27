رئيس جامعة الأقصر الجديد يبدأ مهامه بتفقد إسكان الطلاب

بدأ رئيس جامعة الأقصر الجديد، الدكتور محمد محجوب عزوز، ممارسة مهامه اليوم الأحد، بجولة تفقدية شملت المدن الجامعية في مدينة طيبة الجديدة، والفندق التعليمي، والمدينة الجامعية للبنات في مدينة الأقصر.

ورافقه خلال الجولة، كل من الأمين العام المساعد للجامعة، ومدير إدارة التوجيه المالى والإداري، ومدير إدارة المدن الجامعية، وذلك للاطمئنان على الاستعدادات والتجهيزات والاجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، قبل بدء العام الجامعى الجديد 2020-2021.

وتسلم الدكتور "محجوب" مهام منصبه الجديد، صباح أمس السبت، كأول رئيس لجامعة الأقصر، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 560 لسنة 2020، بتعيينه رئيساً لجامعة الأقصر.

وقام الدكتور بدوي شحات بدوي، القائم السابق بأعمال رئيس جامعة الأقصر، بتسليم رئيس الجامعة الجديد كافة الملفات والوثائق الخاصة بالجامعة.