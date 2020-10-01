وزير الري يوجّه بإنهاء المرحلة الأولى لتأهيل الترع في يونيو

وجّه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، القيادات التنفيذية لوزارة الموارد المائية والري، خلال اجتماعه بهم، بالانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل الترع بحلول يونيو 2021، ودفع عجلة التنفيذ للوصول للمُستهدفات طبقا للجدول الزمني الموضوع.

وأوضح أنّ عدد العمليات الجاري طرحها بلغ 256 عملية بإجمالي أطوال 1524 كم، وتكلفة إجماليه 4,605 مليار جنيه، وعدد العمليات الجاري تنفيذها حاليا 152 عملية بإجمالي أطوال 1939 كم، وتكلفة إجمالية 5,657 مليار، ليصبح إجمالي المرحلة الأولى 3463 كم بتكلفة إجمالية 10,262 مليار جنيه.

كما وجّه عبدالعاطي، بوضع المساحات المُنزرعة المترتبة على الترع التي جرى تأهيلها وتبطينها كأولوية أولى للمناطق المقرر تحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث في ضوء خطة الدولة للتوسع في التحول لطرق الري الحديثة.

ولفت إلى أنّ عدد العمليات الخاصة بهذه العقود بلغ 408 عمليات، بإجمالى تكلفة تقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه، لإعادة تأهيل نحو 3463 كم، وجرى الانتهاء من تنفيذ 265.3 كم منها.

وفي سياق متصل، وجّه عبدالعاطي بإزالة التعديات على المجاري المائية في مهدها، كما وجّه أجهزة الوزارة بالتصدي للتعديات والمخالفات وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية، لاتخاذ اللازم بشأنها، وبلغ عدد المخالفات التي حولتها الإدارات العامة للري إلى النيابات العسكرية، منذ تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 941 لسنة 2020 حتى تاريخه، 9488 مخالفة بجميع محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي ما تم إزالته منذ بدء حملة الإزالات في 1/1/2015 حتى تاريخه 147063 إزالة.