شروط جديدة لمزاولة المهنة للمهندسين: اختبارات خاصة واستخراج سجل

أعلنت نقابة المهندسين أنها تقوم حاليا بتقييم الموقف طبقا لمتطلبات سوق العمل كذلك وضع قواعد جديدة في إصدارات تراخيص مزاولة المهنة حيث جاري تعديل لائحة مزاولة المهنةللمهندسين.

وأشار هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إلى أنه من المقرر أن تشمل تعديلات لائحة مزاولة المهنة تحديد مستويات المزاولة على مراحل أساسها سنوات الخبرة في التخصص من إصدار السجل والكفاءة واجتياز الاختبارات الخاصة واستيفاء شروط مزاولة المهنة بدءا من اصدار السجل الهندسى وحتي بيت الخبرة.

التعديلات الجديدة تشمل الكفاءة واستيفاء الشروط وسنوات الخبرة

وبحسب بيان للنقابة فقد قدم ضاحي بعض التوصيات والمقترحات خلال مؤتمر التعليم الهندسي الذي عقد بمقر جامعة أسيوط أمس للنظر والتوصية بها للجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلي للجامعات، معقبا في كلمته التي أدلى بها عبر الفيديو كونفرانس بقوله " وآمل أن تساهم بشكل فعال في تحقيق التوازن بين أعداد الخريجين وسوق العمل".

وتضمنت التوصيات التي تقدم بها نقيب المهندسين خفض أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي 10% على الأقل العام المقبل، وعمل اختبار قدرات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة رياضة أو ما يعادلها بمجموع لا يقل عن 85%، والراغبين في الالتحاق بالتعليم الهندسي، وأن تكون نتيجة الأمتحان هي الفيصل في قبوله بالتعليم الهندسي من عدمه، للتأكد من قدرات الطلاب على استيعاب العلوم الهندسية.

كما طالب نقيب المهندسين، بتعديل المناهج الدراسية لتتواكب مع التقنيات الحديثة في مختلف مجالات العلوم الهندسية الحديثة والثورة الصناعية الرابعة، والمراجعة المستمرة للمناهج التعليمية وهيئات التدريس مع أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي، والتأكد من وجود البنية الأساسية من معامل وورش وتجهيزها بأحدث التقنيات العلمية الحديثة، للمعاونة في صقل قدرات الطالب قبل تخرجه لسوق العمل.

وكان ضاحي أكد ضرورة ملحة لإعادة النظر في أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي، بحيث يتم تخفيض أعداد المقبولين، ليتناسب مع سوق العمل، لافتًا إلى أنّه في هذا الصدد، تجري النقابة حاليًا دراسة لتحديد احتياجات سوق العمل من المهندسين، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.