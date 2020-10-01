آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة في تنسيق 2020 اليوم

تسدل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، الليلة، باب تنسيق المراحل الثلاثة لتنسيق الثانوية العامة، بغلق تسجيل تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، في الساعة السابعة مساء.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتحت الإثنين الماضي مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وفقا للطاقة الاستيعابية، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

قواعد واشتراطات تقليل الاغتراب وفقا لشروط وقواعد المجلس الأعلى للجامعات

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أمس، فتح باب التسجيل لطلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام، والراغبين في الالتحاق بإحدى هذه الكليات: الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون)، الكليات التكنولوجية، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020 وحتى الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2020، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2020، وحتى الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2020.

وأوضحت الوزارة أنّه يتعين على الطلاب أداء الاختبارات بالكلية، التي تقع في نطاق توزيعهم الجغرافي (أ)، ولا يُسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق، على أن تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، ويتم إدخال نتائج الامتحانات مباشرة لجميع الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب، لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية، حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

وتابعت الوزارة أنّه سيتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها، وتكون الكليات مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه النتائج في الفترة الزمنية المخصّصة لذلك، ولن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

وانطلقت أعمال تنسيق طلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الماضي، بفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق 2020.