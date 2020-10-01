ممرضات وأساتذة جامعة وعاطلات.. 11 سيدة يتنافسن على مقعد فردي بدمياط

تشهد الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب عن محافظة دمياط، خوض 11 سيدة سباق الترشح على المقعد الفردي، بينهن ممرضتين وأساتذة جامعة ينافسن 78 رجلًا في الدائرتين الأولى والثانية.

ومن بين السيدات الإحدى عشرة، نائبة حالية في مجلي النواب، وهي الدكتورة غادة صقر، التي تخوض انتخابات مجلس النواب للمرة الثانية.

كما تعد هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها انتخابات النواب، ممرضات في محافظة دمياط، وهن: "نادية محمود التابعي أبو مهدي، رمز التمساح، فردي، مستقل، مها محمد رمضان المهدي، رمز زهرة عباد الشمس، مستقل.

وتتنافسن اثنتين من أساتذة بكلية التربية النوعية جامعة دمياط، إحداهن نائبة برلمانية: روحية محمد عبد الباسط حسين، أستاذة الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة دمياط، رمز عنقود العنب، مستقل، والتي تنافس غادة موسي إبراهيم صقر، رمز التليفزيون، مستقلة.

كما تخوض الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى، فاطمة سامي توكل عباس، باحثة دكتوراه في القانون الجنائي، رمز الفراشة، مستقل، وعبير علي عبدالفتاح عيسى، حاصلة على دبلوم تجارة، رمز الفراشة، مستقل، أمام صابرين عبدالله يوسف الحادق، (دون عمل)، رمز الغزال، مستقل.

وتخوض انتخابات النواب كذلك، المرشحات، فاتن جلال السعيد الشابوري، المحاسبة بإدارة التجارب الزراعية، رمز النجفة، على المقعد الفردي، مستقل، في مواجهة أمينة السيد مسعد المتولي زيادة، الشهيرة بـ"ندى زيادة"، مسؤول علاقات عامة بنقابة الزراعيين، رمز الغزال، مستقل، وسلوى علي علي الجيار، رمز الديك، مستقل، وفايزة أحمد عبدالمنعم عبدالجبار، رمز السهم، مستقل.

وتضم الدائرة الأولى، مركز وبندر دمياط وكفر البطيخ ومدن رأس البر ودمياط الجديدة، بينما تضم الدائرة الثانية، مراكز فارسكور والزرقا وكفر سعد ومدينة السرو وتخوض المرشحات سباق الانتخاب أملًا في اقتناص مقعد بالبرلمان، وذلك من بين الـ4 مقاعد المخصصة للدائرتين.