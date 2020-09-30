"الوطن" تحاور أول مرشح من ذوي الهمم: أرغب في خدمة أهالي دمياط

أنا رشحت نفسي لخدمة أهل دائرتي بصفة عامة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة، لم أتمكن من استكمال تعليمي وخرجت من المرحلة الجامعية، والدتي وزوجة أبي قدمتا لي الدعم الكامل بعد وفاة والدي، برنامجي يتضمن حلول لمشاكل صناعة الأثاث وذوي الإعاقة"، بتلك الكلمات بدأ عبدالسلام القاضي المرشح لعضوية مجلس النواب، كمرشح وحيد عن ذوي الإعاقة حواره لـ"الوطن"، وإليكم تفاصيل الحوار:

بداية عرفنا بنفسك؟

أنا عبده عبدالسلام حامد، الشهير بعبدالسلام القاضي، 40 عاما، متزوج وأب لولد وبنت، حاصل على ثانوية عامة عام 2002، التحقت بكلية الحقوق، ولظروف عائلية خرجت من الفرقة الثانية ليتم تعييني بوظيفة كاتب بالتربية والتعليم، مع العلم أنا أنتمي لأسرة متوسطة الحال من أب سائق درجة أولى متزوج بسيدتين ونعيش جميعا في منزل واحد، وأمي وزوجة أبي قدمتا الدعم الكامل لي، بعد وفاة أبي، ولي 8 أخوات، وشلل الأطفال كان سببا في إعاقتي.

- ما سبب ترشحك للانتخابات البرلمانية؟ وهل سبق لك الترشح؟

منذ الصغر وأحلم بأن أكون عضوا برلمانيا أو كاتبا سياسيا ولكني أحب العمل السياسي والخدمي، ولعدم وجود نائب حقيقي يدافع عن دائرتنا اليتيمة منذ سنوات، فقررت الترشح لخدمة المجتمع أبناء دائرتي، كما سبق لي إعلان الترشح عن دورة 2015 على المقعد الفردي عن حزب حماة الوطن، لكنني لم أتقدم للترشح فعليا.

- هل واجهتك صعوبات في الترشح؟

لا

- ماذا ستقدم لشعب دمياط بصفة عامة ولذوي الإعاقة بصفة خاصة حال نجاحك في الانتخابات؟

بالطبع من أولويات أى مخلص يطمح في الحصول على منصب نيابي، أن تكون أمامه حلول لبعض المشاكل أو على الأقل يكون لديه سعيا جادا فيها مثل "مشكلة الإسكان الاجتماعي - مشكلات عدم توفر فرص عمل لقطاع عريض من الشباب - مشكلة تسويق الأثاث لصغار الصناع"، أما بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة بدمياط، فأنا حزين جدا وسبق وناديت أكثر من مرة بتوفير قطعة أرض لإقامة ناد اجتماعى لهم، وكذلك فتح باب التوظيف في الأماكن الشاغرة بقرار المحافظ طبقا لقانون لذوي الاحتياجات الخاصة الأخير.

- هل ترشحت عن صفة ذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان؟

أنا الوحيد تقريبا على مستوى الجمهورية الذي ترشح للانتخابات البرلمانية على المقعد الفردى مستقل

- لماذا لم تخض الانتخابات بالترشح عن حزب أو قائمة رغم عضويتك السابقة بأحد الأحزاب؟

تم التفاوض مع أحد الأحزاب بأن أكون مرشحهم الفردي أو القائمة لكن لم تتح الظروف لذلك وقررت أخوض الانتخابات مستقلا مع العلم، وسبق وكنت عضو هيئة مكتب أمانة حزب مستقبل وطن بفارسكور

- ما الدعايا الانتخابية التي ستعتمد عليها في حملتك الانتخابية؟

بتواصل مع المجتمع وأبناء الدائرة الثانية عبر صفحتي الشخصية أو بأي شكل من أشكال التواصل الاجتماعي هذا بالإضافة للجولات الميدانية ولقاء المواطنين في الشوارع، علاوة على اللافتات في الشوارع.