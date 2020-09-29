وكيل صحة دمياط خلال زيارته لمستشفى كفر البطيخ: لازم نفعل عيادة النساء

تفقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الثلاثاء، مستشفى كفر البطيخ المركزي، وشدد على ضرورة تفعيل عيادة النساء والتوليد وتنظيم الأسرة، لتخفيف الضغط على الوحدات الصحية.

كما شدد على ضرورة انضباط الفريق الطبي بالمستشفى، والعمل على جودة الخدمات الطبية المقدمة، ورفع مستوى رضا المرضى والمنتفعين، رافقه خلال الجولة محمد فهيم مدير إدارة الطب العلاجى بالمديرية، والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، بتفعيل المرور على المستشفيات، للتأكد من حسن سير العمل بها وإعطاء المرضى كامل حقوقهم.