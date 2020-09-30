سيارة تصدم سيدتين وفتاة بعد تجاوزها الرصيف في دمياط

صدمت سيارة ملاكي يقودها شاب سيدتين وفتاة بعد صعودها على الرصيف بميدان سرور بمحافظة دمياط؛ ليسفر الحادث عن إصابة اثنتين ونقلهن لمستشفى دمياط التخصصي لتلقى العلاج، هذا وقد تجمهر المواطنون بموقع الحادث لنقل المصابتين للمستشفى لتلقي العلاج.

ووفقًا لمصدر طبي أفاد لـ"الوطن" بإصابة كل من سلوى طاهر العوادلي باشتباه ارتجاج في المخ وخرجت بعد الاطمئنان على حالتها من المستشفى، فيما زالت المصابة الثانية وتدعى آلاء أحمد 25 عامًا محتجزة بالمستشفى لإصابتها بكسور في القدم واشتباه كسر في العمود الفقري واشتباه نزيف في الرئة، وجارٍ إجراء الفحوص الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتها الصحية.

ووفقًا لمصدر أمني بمديرية أمن دمياط أفاد لـ"الوطن" عدم ورود بلاغ بالحادث.