12 قاطرة محملة بالقمح تغادر ميناء دمياط لصوامع إمبابة

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة بينما غادر 9 سفن بضائع عامة وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 12 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8589 طنا تشمل: 3860 طن يوريا و4729 طن فوسفات كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13876 طن تشمل: 1400 طن خردة و4000 طن ذرة و2184 طن ابلاكاش و52 طن زيت طعام و6240 طن كلوريد إيثيلين.

‎بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 120 حاوية مكافئة تشمل فواكة "فراولة ورمان" وخضروات "بطاطا وبطاطس وملوخية و جزر وفاصوليا وخضار مجمد مشكل"، وحاصلات زراعية "بصل وثوم وكركدية ولب سوبر وريحان وشمر وزعتر"، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية والأردن والمغرب وإيطاليا وغانا وهولندا وبنجلاديش وأمريكا وسيريلانكا وسنغافورة والهند.

بينما بلغ الحاويات الوارد 222 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 528 حاوية مكافئة بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 64531 طنا.

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 9263 طنا هذا وقد غادر الميناء 12 وحدة نهرية "بارج" قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية 3669 طن قمح متجهين إلى صومعة إمبابة، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2628 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و أسيوط ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3989 شاحنة منها 489 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 23888 من البضائع العامة.