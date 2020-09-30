"الكهرباء": استكمال إجراءات التحويل للعدادات الكودية أول أكتوبر

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مد مهلة تحويل ممارسات الكهرباء لعدادات كودية، يأتي تماشيا مع اتجاه الدولة للتيسير على المواطنين، ومد فترات التصالح على مخالفات البناء، وأيضا نتيجة الإقبال الشديد على التحويل من نظام الممارسة للعداد الكودي.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة له ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على قناة "DMC"، الأربعاء، أنه بدءً من أول أكتوبر، سيتم استكمال الإجراءات لمن قدموا الطلبات للتحويل، سواء المعاينات أو المقايسات، أو باقي الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ولفت إلى أن أبرز شكاوى المواطنين، هي أن بعضهم لم يستطع استكمال الطلبات، وطالبوا بمد فترة تقديم الطلبات، لافتا إلى أن البعض أيضا اشتكى من أن القيمة التي يدفعها أعلى من الاستهلاك، أو أقل من الاستهلاك، موضحا أن هذا ليس سندا قانونيا.

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة، أعلنت في وقت سابق، مد مهلة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء، إلى عدادات كودية حتى نهاية شهر أكتوبر 2020، لافتة إلى أنها تلقت أكثر من 750 ألف طلب للتحويل من المحاسبة بنظام "الممارسة"، إلى عدادات كودية، لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 1.8 مليون وحدة، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.