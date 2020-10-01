انتظام صرف معاشات الشريحة الأولى بأكثر من 500 منفذ

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، انتظام عمليات صرف المعاشات التي تتم في أكثر من 500 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية للشريحة الأولي لصرف المعاشات، والتي فتحت أبوابها لاستقبال أصحاب المعاشات والمستفيدين منذ الساعات الأولى من صباح الأول من أكتوبر.

صرف الدفعة الثانية من استحقاق العلاوات الخمس

وتابع رئيس الهيئة القومية، التقارير اللحظية لغرفة العمليات، لمتابعة عملية صرف معاشات شهر أكتوبر، إضافة لصرف الدفعة الثانية من استحقاق العلاوات الخمس.

وشدد على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه عمليات الصرف، مشيرا إلى أنّ هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك جرى إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم، لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وفي سياق متصل، أشاد أصحاب المعاشات بعملية الصرف من حيث التنظيم والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، وعملية تحويل صرف المعاشات لكارت ميزة، التي تتم بسهولة ويسر وخلال 5 دقائق على الأكثر خلال الجولة التفقدية، التي التقى خلالها عوض، عددا من أصحاب المعاشات، واستمع لآرائهم ومطالبهم.

يذكر أنّ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلنت خطة صرف معاشات شهر أكتوبر، والمرتكزة على تقسيم المستحقين البالغ عددهم 6.5 مليون مواطن، إلى 3 شرائح كالتالى:

- الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافقين الأول والرابع من أكتوبر، وذلك لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه.

- الصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين الخامس والسادس من أكتوبر، وذلك لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه .

- الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومي الأربعاء والأحد الموافقين السابع والحادي عشر من أكتوبر، لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه، والمتخلفين عن الصرف في الأيام المحددة لهم.