بدء صرف معاشات 2.4 مليون مواطن.. والدفعة الثانية من العلاوات الخمس

تبدأ منافذ الهيئة القومية للتأمينات اليوم الخميس، استقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى والمقدر عددهم بـ2.4 مليون مواطن، لصرف استحقاقاتهم التأمينية، اعتباراً من الخامسة صباح اليوم، الموافق الأول من أكتوبر2020، ودون التقيد بمواعيد لانتهاء يوم العمل والممتد حتى حصول جميع المتواجدين بمحيط المنفذ على استحقاقاتهم.

25 مليار جنيه تكلفة صرف المعاشات والدفعة الثانية من العلاوات الخمس

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثانية للعلاوات الخمس، تُقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أكتوبر، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس.

وأشار رئيس الهيئة إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي "A.T.M"، مهما كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية، من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها بـ10 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت قد أعلنت خطة صرف معاشات شهر أكتوبر، والمرتكزة على تقسيم المستحقين البالغ عددهم 6.5 مليون مواطن، إلى ثلاث شرائح حيث تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافقين الأول والرابع من أكتوبر، وذلك لمن يتقاضون أقل من ألف جنيه .

والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الاثنين والثلاثاءالموافقين الخامس والسادس من أكتوبر، وذلك لمن يتقاضون أكثر من ألف جنيه وحتى 2000 جنيه .

أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومي الأربعاء والأحد الموافقين السابع والحادي عشر من أكتوبر، لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه ، والمتخلفين عن الصرف فى الأيام المحددة لهم .