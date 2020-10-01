10 سيدات ينافسن الرجال في انتخابات البرلمان ببورسعيد

دخلت المرأة بقوة معترك الانتخابات البرلمانية ببورسعيد على غير العادة فى الانتخابات السابقة حيث تتنافس 10 سيدات بينهن 9 على المقعد الفردى لدائرتى الأولى والثانية ببورسعيد وواحدة على مقعد القائمة الوطنية وذلك من ضمن 52 مرشح على المقاعد الفردية والقائمة.

وتأمل السيدات فى الحصول على أعلى أصوات وأن يحالفهن الحظ بالنجاح حيث أعداد المرشحين الكثيرة فى دائرتى المحافظة الصغيرة المساحة والسكان تتيح لهن فرص النجاح "تفتيت الأصوات" ويتساوى التنافس بين السيدات فى الدائرة الأولى فبعضهن يخوضن الانتخابات لأول مرة مثل وفاء عبدالوهاب حاصلة على ليسانس آداب قسم لغة إنجليزية ونهاد سعد حاصلة على ليسانس آداب وتربية وأمل البهائى معلمة والمهندسة، وسحر عبد الرحمن وتعمل مدخلة بيانات بهيئة قناة السويس وواحد اعتادت على دخول الانتخابات ولا تجمع سوى أصوات محدودة وهى سماح زاهر وتعمل موظفة بهيئة ميناء بورسعيد، بينما فى الدائرة الثانية الزهور والغرب وهى الأصعب تتنافس ثلاث سيدات على المقعد الفردى وهن: فاتن حسانين مديرة مدرسة بالمعاش ولها مشاركات مجتمعية وسياسية كثيرة فى المجتمع البورسعيدى حيث كانت من أبرز السيدات الثائرات لثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان وتشارك فى حفلات رسمية بعروض تدريبية للمدرسة الرياضية للبنات، والثانية هى نجلة هلال مدير وشريك بشركة ريشة لتجارة الملابس الجاهزة وظهرت بقوة بين سيدات المجتمع البورسعيدى ولها العديد من المشاركات المجتمعية والسياسية مؤخرا فى المحافظة وتحرص على المشاركة فى كافة المناسبات، والثالثة انتصار عبدالسلام محامية ولم يشهد لها الشارع البورسعيدى مواقف ومشاركات مجتمعية أو غيرها.

يذكر أن انتخابات البرلمان الماضية نجحت سيدتان، وهما: سعاد المصرى بنظام القائمة عن حزب مستقبل وطن، والأخرى رانيا السادات فى الفردى لدائرة الزهور ذات المقعدين وكانت يتنافس عليها 13 مرشحا كلهم لهم ثقل فى الشارع البورسعيدى فنجحت بالصدفة لأنها المرأة الوحيدة الأضعف فى القائمة والتى لا يعرفها أحد بعد أن طلب كل مرشح من أنصاره أن ينتخبوه هو والمرشحة الأضعف حتى لا يعطوا فرصة لنجاح المرشحين الآخرين.