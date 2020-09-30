بينهم 6 سيدات.. 41 مرشحا لـ3 مقاعد بمنيا القمح ومشتول السوق

يتنافس 41 مرشحا بينهم 6 سيدات بالدائرة الثالثة، مقرها مركز شرطة منيا القمح، بالشرقية، وتضم مركزي منيا القمح ومشتول السوق، والمخصص لها 3 مقاعد.

ويبلغ عدد المرشحين عن الأحزاب 10، منهم 4 عن حزب مستقبل وطن، و2 عن حماة الوطن، ومرشح عن الحركة الوطنية المصرية، ومرشح عن مصر القومي، ومرشح عن الوفد الجديد، ومرشح الشعب الجمهوري. ومن ضمن المرشحين 6 مرشحات جميعهن "مستقلين".

وجاءت أسماء المرشحين بالدائرة الثالثة، مقرها مركز شرطة منيا القمح، وتضم مركزي منيا القمح ومشتول السوق، والمخصص لها 3 مقاعد على النحو التالي:

1. خالد عبدالرحمن عبدالله أحمد مشهور، وشهرته "خالد مشهور"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "قلم".

2. وجيه حسين أباظه وجيه أباظة، وشهرته "وجيه أباظة"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "كتاب".

3. محمد محمود جاد مصطفى، وشهرته "طارق جاد"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "أباجورة".

4. أحمد محيي الدين رفعت أحمد حسن ربيع، وشهرته "محيي الدين رفعت أحمد حسن"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "سنبلة قمح".

5. عمر يحيى حسين محمد عزمي، وشهرته "عمر عزمي"، عن حزب "الحركة الوطنية المصرية"، الرمز الانتخابي "نمر".

6. هويدا أحمد علي جمعة، وشهرته "هويدا جمعة"، مستقلة، الرمز الانتخابي "أسد".

7. عبير السيد محمود حنفي، وشهرتها "عبير تقبية" مستقلة، الرمز الانتخابي "فراشة".

8. محمد عبدالحليم السيد شحاتة سيف اليزل، وشهرته "محمد عبادة سيف اليزل"، عن حزب "مصر القومي"، الرمز الانتخابي "مدفع".

9. محمد فؤاد سكران منصور، وشهرته "محمد فؤاد الطفيسي"، عن حزب "الوفد"، الرمز الانتخابي "نخلة".

10. شيماء محمد السيد حسن، وشهرتها "شيماء كحيلة"، مستقلة، الرمز الانتخابي "ساعة يد".

11. حسن علي حسن ضوة، وشهرته "حسن ضوة"، مستقل، الرمز الانتخابي "حصان".

12. مجدي محمد أحمد خليل، وشهرته "مهندس مجدي فياض"، مستقل، الرمز الانتخابي "غزال".

13. عامر كمال عبدالحليم أحمد عامر، وشهرته "عامر عامر"، مستقل، الرمز الانتخابي "صقر".

14. عمرو إبراهيم مهدي عبدالله، وشهرته "عمرو محجوب" عن حزب "الشعب الجمهوري"، الرمز الانتخابي "صاروخ".

15. محمد عبدالرؤوف محمود محمد، وشهرته "محمد مهدي"، مستقل، الرمز الانتخابي "تليفون محمول".

16. محمود فيصل أحمد محمد جيرة الله، وشهرته "محمود فيصل جيرة الله"، عن حزب "حماة الوطن"، الرمز الانتخابي "جرار زراعي".

17. محمد أحمد عبدالمعطى حسن زيتون، وشهرته "العقيد محمد زيتون"، مستقل، الرمز الانتخابي "إشارة مرور".

18. حسام فوزي محمد إبراهيم، وشهرته "حسام الفواز،"، مستقل، الرمز الانتخابي "سهم".

19. مي محمد رشدي أحمد الحسيني غيث، وشهرتها "مي رشدي غيث"، مستقلة، الرمز الانتخابي "شمعة".

20. داليا الحسيني محمد محمود، وشهرتها "داليا الحسيني محمد محمود"، مستقلة، الرمز الانتخابي "عصفور".

21. أحمد عبدالعظيم تهامي محمد المتكناني، وشهرته "أحمد المتكناني"، مستقل، الرمز الانتخابي "تمساح".

22. محمد أحمد إسماعيل درويش، وشهرته "سعيد درويش"، مستقل، الرمز الانتخابي "فيل".

23. ماجد كمال زكي عبدالحميد، مستقل، الرمز الانتخابي "فنار".

24. عماد إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم، وشهرته "عماد مراد"، مستقل، الرمز الانتخابي "تليفزيون".

25. كامل عبدالعزيز حسن محمد، وشهرته "كامل طاحون"، مستقل، الرمز الانتخابي "سفينة".

26. محمد عاشور السيد بدران، وشهرته "محمد عاشور"، مستقل، الرمز الانتخابي "بندقية صيد".

27. محمد عبدالرحمن أحمد محمد مخيمر، وشهرته "محمد مخيمر"، مستقل، الرمز الانتخابي "مثلث".

28. إيهاب عبدالمنعم محمد عبدالعزيز لاشين، وشهرته "إيهاب لاشين"، مستقل، الرمز الانتخابي "غصن زيتون".

29. أشرف خليل محمد خليل، وشهرته "أشرف خليل"، مستقل، الرمز الانتخابي "سماعة طبيب".

30. علي حسن محمد السعيد السيد النقيطي، وشهرته "د.علي حسن سعيد النقيطي"، مستقل، الرمز الانتخابي "ديك".

31. السيد عبدالظاهر محمد أحمد سلامة، وشهرته "لواء عبدالظاهر سلامة"، مستقل، الرمز الانتخابي "سكينة".

32. السيد محمد رياض محمود الجندي، وشهرته "الجندي"، مستقل، الرمز الانتخابي "قبعة".

33. محمد عبدالهادي حامد غنيمي، وشهرته "محمد السرياقوسي"، مستقل، الرمز الانتخابي "شاكوش".

34. عبدالبديع حمدي السيد هاشم، مستقل، الرمز الانتخابي "منزل".

35. ياسر سعيد عبدالسلام الشرقاوي، وشهرته "ياسر الشرقاوي"، مستقل، الرمز الانتخابي "كاميرا".

36. مصطفى السيد مصطفى السيد، وشهرته "مصطفى الطور"، مستقل، الرمز الانتخابي "مسلة".

37. لبنى جودة عبدالعزيز عبدالهادي، وشهرتها "لبنى الشرقاوي"، مستقلة، الرمز الانتخابي "لؤلؤة".

38. محمد حسين محمد مجاهد، وشهرته "أشرف حسين"، مستقل، الرمز الانتخابي "هدهد".

39. أحمد محمد عبدالصادق محمد، وشهرته "المستشار الدكتور أحمد عبدالصادق"، عن حزب "حماة الوطن"، الرمز الانتخابي "تاج".

40. سحر أحمد فكري حسن عثمان، وشهرتها "سحر عتمان"، مستقلة، الرمز الانتخابي "طائرة هليكوبتر".

41. السيد إبراهيم عبدالنبي سالم نصر، وشهرته "السيد نصر"، مستقل، الرمز الانتخابي "كرة أرضية".