بينهم 7 سيدات.. أسماء 61 مرشحا يتنافسون على 4 مقاعد بدائرة الزقازيق

تشهد الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة الشرقية، ومقرها قسم شرطة أول الزقازيق، وتضم مركز وقسمي أول وثانٍ الزقازيق وقسم القنايات، والمخصص لها 4 مقاعد منافسة شرسة للفوز بالانتخابات ويبلغ عدد المرشحين 61 مرشح وينقسمون إلى 44 مستقل و17 من مرشحي الأحزاب بينهم 7 مرشحين عن حزب مستقبل وطن ومرشح عن حزب مصر المستقبل ومرشح عن حزب المؤتمرواثنين عن حزب التحرير المصري و3 عن حزب حماة الوطن ومرشح عن حزب مصر القومي ومرشح عن حزب المصريين .

فيما وصفت مشاركة السيدات بـ"الضعيفة " ولم يترشح 7 سيدات من ضمنهم اثنان عن حزب مستقبل وطن و4 مستقلين.

وحسب اللجنة العليا للانتخابات جاءت أسماء المرشحين على 4 مقاعد على النحو التالي:

1- علي سعيد علي محمد سيد أحمد، وشهرته "علي أبو سيد أحمد"، صاحب شركة مقاولات ومحطة مواد بترولية وتموين سيارات عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "قلم".

2- لطفي محمد إبراهيم عثمان شحاتة، وشهرته "لطفي شحاتة"، عضو مجلس النواب الفصل التشريعي الأول 10-1- 2016 عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "كتاب".

3- ماجد دياب سليمان غانم، وشهرته "ماجد دياب" صاحب مطحن للغلال، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "أباجورة".

4- عادل السيد الأنور محمد عبدالله عفيفي، وشهرته "عادل عفيفي" محام حر، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "سنبلة قمح".

5- إيمان سالم محمد سالم خضر، وشهرتها "إيمان خضر" عضو مجلس النواب الفصل التشريعي الأول 10-1- 2016، عن حزب مستقبل وطن، الرمز الانتخابي "مسدس".

6- مروة محمد عبدالغني محمد هاشم، وشهرتها "مروة هاشم" محام حر، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "سلم".

7- السيد سليم حسن علي العزازي، وشهرته "السيد العزازي معاون قضائي، مستقل، الرمز الانتخابي "حصان".

8- عبدالله السيد نصر السيد، وشهرته "عبدالله نصر" محام حر، مستقل، الرمز الانتخابي "أسد".

9- رشا سامي أحمد محمد عيسى، وشهرتها "رشا سامي الشريف" ريس قسم القيودات بمحكمة الزقازيق الابتدائية، مستقلة، الرمز الانتخابي "صقر".

10- كرم محمد محمد قمورة، وشهرته "كرم قمورة" احث شؤون إدارية بمديرية الصحة، مستقل، الرمز الانتخابي "كف".

11- لطيف عبدالحميد إسماعيل السيد، وشهرته "لطيف عبدالحميد المنسي" فني رابع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي مستقل ، الرمز الانتخابي "فيل".

12- محمد حسام الدين محمد كامل، وشهرته "محمد حسام شاهين" حاصل على دبلوم صنايع، مستقل، الرمز الانتخابي "أوتوبيس".

13- عمرو مجدي عيسوي حسن، وشهرته "عمرو عيسوي" حاصل على بكالوريوس تجارة، مستقل، الرمز الانتخابي "بندقية صيد".

14- محمود عبدالعزيز محمد حفناوي حويله، وشهرته "محمود الحفناوي" حاصل على ماجستير في الدراسات الفندقية، مستقل، الرمز الانتخابي "ساعة يد".

15- عاصم مختار زكي سماحة، وشهرته "عاصم سماحة" حاصل على ليسانس حقوق مستقل، الرمز الانتخابي "مكتب".

16- وفاء السيد أحمد عرابي محمد عرابي، وشهرتها "وفاء عرابي" ربة منزل، مستقلة، الرمز الانتخابي "تمساح".

17.-أحمد منصور السيد أحمد منصور، وشهرته "أحمد منصور" محقق أول بالإدارة القانونية بالتربية والتعليم، مستقل، الرمز الانتخابي "نجفة".

18- عبداللطيف محمد محمد دسوقي، وشهرته "عبداللطيف الخلوي" وكيل أول وزارة على المعاش، مستقل، الرمز الانتخابي "غزال".

19- عبدالفتاح إبراهيم حسين محمد، وشهرته "عبدالفتاح إبراهيم" مستشار شركة مصر لحليج الأقطان، مستقل، الرمز الانتخابي "سفينة".

20- خالد علي عراقي علي، وشهرته "د. خالد العراقي" عضو مجلس النواب الفصل التشريعي الأأول، مستقل، الرمز الانتخابي "عنقود عنب".

21- حسن صادق إبراهيم السيد رمضان، وشهرته "حسن الصادق" محام حر، عن حزب "حماة الوطن"، الرمز الانتخابي "تاج".

22- محمد سعيد ابراهيم متولي رزق، وشهرته "محمد سعيد رزق حاصل على بكالوريوس تجارة، مستقل، الرمز الانتخابي "خاتم".

23- أيمن وهبي توفيق مقار، عن حزب "مصر القومي" صاحب محل تصليح أجهزة كهربائية، الرمز الانتخابي "برج حمام".

24- ألفت محمد معوض هلال، وشهرتها "أولفت معوض" حاصلة على ليسانس آداب، مستقلة، الرمز الانتخابي "وشاح".

25- محمود محمود السيد حافظ محمد، وشهرته "محمود حافظ" حاصل على بكالوريوس تجارة، مستقل، الرمز الانتخابي "هدهد".

26- محمد أحمد محمد راشد، وشهرته "محمد راشد" مدرس بقسم الإرشاد السياحي على المعاش، مستقل، الرمز الانتخابي "جرس".

27- أحمد حسن كامل الرشيدي إسماعيل، وشهرته "أحمد الرشيدي" حاصل على ليسانس حقوق، مستقل، الرمز الانتخابي "إشارة مرور".

28- عبدالمنعم بنداري عبدالمنعم بنداري، وشهرته "عبدالمنعم بنداري" حاصل على ليسانس حقوق، مستقل، الرمز الانتخابي "كاميرا".

29- سمير إبراهيم عباس إبراهيم، وشهرته "سمير أبو لبدة" مراقب جودة متعاقد ديوان عام محافظة الشرقية، عن حزب "مصر المستقبل"، الرمز الانتخابي "شاكوش".

30- عبدالحميد عبدالجليل علي عبدالقوي، وشهرته "عبدالحميد العرباوي" عميد قوات مسلحة بالمعاش، عن حزب "حماة الوطن"، الرمز الانتخابي "جرار زراعي".

31- سعيد إبراهيم محمد أحمد، وشهرته "سعيد الصباغ" مدير مبيعات بالخارج، مستقل، الرمز الانتخابي "غصن زيتون".

32- عمرو عبد العزيز حامد سيد أحمد، وشهرته "عمرو الهريسي" تاجر ملابس جاهزة، مستقل، الرمز الانتخابي "طائرة هليكوبتر".

33- أحمد رفعت عزب طه، وشهرته "أحمد قنديل" ليسنس حقوف، مستقل، الرمز الانتخابي "مسلة".

34- محمد صابر محمد واكد، وشهرته "محمد واكد" مدير مكتب توثيق مرور الزقازيق، مستقل، الرمز الانتخابي "عصفور".

35- أحمد عبدالحميد أمين سليمان، وشهرته "أ.د.أحمد عبدالحميد أمين" أستاذ بكلية الحقوق، عن حزب "التحرير المصري"، الرمز الانتخابي "تمثال رمسيس".

36- حاتم عدلي السيد حسن سليم، وشهرته "حاتم عدلي المسلمي" عقيد قوات مسحة بالمعاش، مستقل، الرمز الانتخابي "مفك".

37- محمد عبدالفتاح حامد شلبي، وشهرته "محمد شلبي" مهندس ميكانيكا، مستقل، الرمز الانتخابي "حاسب آلي".

38- محمد محمود شاكر مصطفى خضر خضر، وشهرته "محمد شاكر خضر" محاسب ببنك التنمية والائتمان الزراعي، مستقل، الرمز الانتخابي "ميكروفون".

39- شريف أمين محمد أمين، وشهرته "شريف أمين" دكتوراه فلسلفة في التعليم الصناعي، مستقل، الرمز الانتخابي "مسطرة".

40- أشرف محمد محمد عطية صالح، وشهرته "أشرف شتيوي" مدير عام مساعد شركة بترول، مستقل، الرمز الانتخابي "راديو".

41- أحمد عبدالحميد إبراهيم محمد شلتوت، وشهرته "أحمد شلتوت" محام حر، مستقل، الرمز الانتخابي "سهم".

42- عبير فاروق عبدالعزيز متولي، وشهرتها "عبير فاروق" ليسانس حقوق ، مستقلة، الرمز الانتخابي "ريشة".

43- أحمد ممدوح محمد سعد بيه، وشهرته "أحمد سعد بيه" بكالوريوس صيدلة، عن حزب "المصريين"، الرمز الانتخابي "سماعة طبيب".

44- فرحات السيد عبدالكريم عطية، وشهرته "فرحات عبدالكريم" معلم أول كيمياء، مستقل، الرمز الانتخابي "سكينة".

45- محمد فرج زكي محمد، و"محمد زكي" دبلوم صنايع، مستقل، الرمز الانتخابي "سكة حديد".

46- محمود عبدالعزيز علي حجازي، وشهرته "محمود حجازي معلم أول معهد قراءات، مستقل، الرمز الانتخابي "سبيكة ذهب".

47- عبداللطيف مجدي عبداللطيف محمد علي، وشهرته "عبداللطيف مجدي المغربي" ليسانس حقوق، مستقل، الرمز الانتخابي "جيتار".

48- محمد عبدالناصر سيف غنيم، وشهرته "محمد ناصر" بكالوريوس خدمة اجتماعية، مستقل، الرمز الانتخابي "السد العالي".

49- إيمان بركات حامد عبدالعال منصور، مسؤول إداري بإدارة المحاجر مستقلة، الرمز الانتخابي "زهرة عباد الشمس".

50- محمد إبراهيم عبدالله إبراهيم الإنشاصي، وشهرته "محمد الإنشاصي" موظف بوزارة الداخلية، مستقل، الرمز الانتخابي "كشاف إضاءة".

51- محمد أحمد محمدي محمد، وشهرته "محمد زيدان" اخصائي صحافة بمدرسة، مستقل، الرمز الانتخابي "سيارة إسعاف".

52- سعيد عبدالرحمن عوض الله هيكل، وشهرته "د.سعيد هيكل" كبير مدرسي خرائط بكلية الأداب، مستقل، الرمز الانتخابي "فنار".

53- أنعام محمد أحمد علي عبدالله العربي، وشهرتها "حنان العربي" مدير العلاقات العامة منطقة ضرائب الشرقية أول، مستقلة، الرمز الانتخابي "شمعة".

54- عاطف السيد السيد عسكر، وشهرته "عاطف عسكر أخصائي شؤون مالية بجامعة الزقازيق، عن حزب "التحرير المصري"، الرمز الانتخابي "مضرب تنس طاولة.

55- مجدي عبدالعاطي عبدالله عرفة، وشهرته "مجدي عبدالعاطي عرفة" محرر إلكتروني، مستقل، الرمز الانتخابي "خلاط سوائل".

56- حلمي رجب الجوهري السيد، وشهرته "حلمي الجوهري آل الشيخ" باحث شؤون تعليم أول، مستقل، الرمز الانتخابي "طائرة ورقية".

57- إسلام محمد محمد محمد الطاهر، وشهرته "إسلام الطاهر" معلم أول لغة إنجليزية ، عن حزب "حماة الوطن"، الرمز الانتخابي "ماسة".

58- حسن محمد السيد علي، وشهرته "حسن السيد" عضو مجلس لنواب الفصل التشريعي 2016، مستقل، الرمز الانتخابي "سيارة نقل".

59- محمد فوزي إبراهيم خليفة، وشهرته "محمد فوزي رئيس قسم بنك ناصر الاجتماعي، مستقل، الرمز الانتخابي "مدفع".

60- "المؤتمر"، الرمز الانتخابي "سيف".

61- مجدي جلال عبدالعزيز عاشور، وشهرته "مجدي عاشور" عضو مجلس الشعب سابقا، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "قناة السويس".