إحباط تهريب 27 داخل سيارتين بطريقة غير شرعية بكفر الشيخ.. وضبط صيادين

أحبطت وزارة الداخلية، محاولة 27 شخصًا الهجرة بطريقة غير شرعية، في سيارتين، في مدينة "مطوبس" بمحافظة كفر الشيخ، مع ضبط القائمين على الواقعة وهما صيادين اثنين.

كان قد تبلغ لمركز شرطة "مطوبس" بمديرية أمن كفر الشيخ بتمكّن أهالي إحدى القرى التابعة للمركز من ضبط سيارتين بداخلهما 27 شخصًا حال محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة لإحدى الدول العربية .

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكّن تحديد القائمين على عملية التسفير (صيادَين- أحدهما مقيم بدائرة المركز والثاني مقيم بمحافظة البحيرة)، عقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبطهما.

جاء ذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية.