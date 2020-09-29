"الداخلية" تنفذ 174 حكما قضائيا في 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع– مستلزمات إنتاج أحذية – ماكينات – أدوات كهربائية" بلغت القيمة والتعويض المالي فيها قرابة مليون جنيه.

في مجال الأمن العام: ضبط 26 قضية أبرزها "مزاولة مهنة دون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائي، عثور على غزل صيد".

كما ضبط 463 مخالفة مرورية متنوعة، وقضية مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 174 حكمت قضائيت متنوعا، و4 قضايا "هجرة غير شرعية وتزوير مستندات".