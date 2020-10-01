علاء مبارك يعتذر لغياب أسرة مبارك عن عزاء "الصباح": ظروف منعتنا

قدم علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، تعازيه في وفاة الأمير صباح الأحمد، مقدمًا العذر لعدم استطاعت أسرة الرئيس مبارك على الحضور لتقديم واجب العزاء.

وقال علاء، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عذراً؛ كنا نتمنى كأسرة الرئيس مبارك أن نكون أول الحاضرين فى الكويت الشقيق لتقديم واجب العزاء لعائلة ال صباح ولشعب الكويت الشقيق فى وفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد".

وأضاف علاء في تغريدته : "لكن للأسف الشديد ظروف خارجة عن إرادتنا تمنعنا من الحضور، عظم الله اجركم يا اهل الكويت وأحسن الله عزاكم".

جثمان صباح الأحمد يوارى الثرى في مقبرة الصليبيخات

و توفى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكان أمير الكويت، قد غادر الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى الثالث والعشرين من يوليو الماضى لاستكمال علاجه بعد إجراء عملية جراحية ناجحة فى الكويت وفقا للديوان الأميرى الكويتى.

واكد الديوان فى ذلك الوقت أن أمير الكويت في حالة صحية مستقرة، مشيرًا إلى أنه كان برفقته نائب رئيس الحرس الوطني مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما أعلن وزير الديوان الأميري في ذات اليوم، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتًا، فيما أعلن التليفزيون الرسمي الكويتى، أوائل سبتمبر الجارى أن صحة أمير الكويت الشيخ جابر الصباح مستقرة وفي تحسن.

وتعتبر العلاقات المصرية الكويتية نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية حيث تؤكد مصر دائمًا تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا حيث كان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من أوائل الرؤساء الذين هنأوا الكويت باستقلالها عام 1961 من خلال برقية أرسلها إلى الشيخ الراحل عبدالله السالم أمير الكويت حينها لتحدد تلك البرقية مسار العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وما تبعها من معارضة مصر لتهديدات الرئيس العراقى الراحل عبدالكريم قاسم، بضم الكويت للعراق.

وأصدر الرئيس جمال عبدالناصر بيانًا تاريخيًا قال فيه: "إن الوحدة لا تتم إلا بالإرادة الشعبية في كل من البلدين، وبناء على طلبهما معًا"، مرورًا بموقف القيادة المصرية المؤيد والداعم للكويت خلال فترة الغزو العراقي عام 1990.