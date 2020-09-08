علاء مبارك يمازح أحمد حسن: "اطلع بالكأس.. انت آخر واحد روحت بيه"

مازح علاء مبارك، أحمد حسن قائد المنتخب الوطني لكرة القدم الفائز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2010، الذي أعلن الاتحاد المصري عن ضياعه مؤخرًا.

ونشر "مبارك" صورة تجمعه بأحمد حسن وأحمد عيد عبدالملك رفقة كأس البطولة، وكتب معلقًا عليها: "صورة لي مع كأس أمم أفريقيا أنجولا أثناء تكريم المنتخب والمصيبة مكتوب يناير 2011! قلت لا بقى لحد هنا واستوب".

وأضاف: "لازم أوضح أن البطولة كانت يناير 2010 والتكريم كان في أوائل فبراير 2010 مش ناقصة أظن مفهومة! ما صدقت خلصنا من البورصة ألاقي نفسي داخل على قضية "اختفاء كأس الأمم".

ليرد عليه قائد المنتخب الوطني: "إيه ده هو الكاس طلع عندك أمال اللي عندي ده بتاع مين؟؟!!".

ومازحه علاء مبارك، وطالبه بإعادة الكأس، قائلًا إنه آخر من تسلم الكأس بعد التكريم: "يا كابتن حسن أنت آخر واحد حملت الكأس بعد التكريم وروحت بيه بعد حفلة التكريم وفي شهود، اطلع بالكأس".

ويدرس أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إحالة أمر اختفاء نسخة واحدة من كؤوس أمم أفريقيا إلى النيابة العامة للتحقيق.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدى البلد": "نقترب من إصدار تقرير رسمي عن نتائج التحقيقات الخاصة باختفاء كأس أمم أفريقيا".