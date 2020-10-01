صحف الإمارات تبرز دعم أبوظبي لأمير الكويت: أطلق إشارة العهد الجديد

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، اليوم، الضوء على تأكيد القيادة الإماراتية دعمها للقيادة الجديدة في دولة الكويت برئاسة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وتمنياتها له بالسداد والتوفيق والنجاح في قيادة مسيرة التقدم والنماء والتطور، إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية الوثيقة القوية والتاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين التي تقوم على التعاون التام وتعزيز أطره على الأصعدة كافة ومواجهة التحديات المشتركة وتوافق الإرادة السياسية في البلدين على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في التعامل مع جميع القضايا.

وأكدت الصحف مواصلة دبي تقديم قصص النجاح الملهمة في الميادين كافة وريادتها الاقتصادية بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، وآخرها إدراج أول شركة تقنية إماراتية وعربية في بورصة نيويورك بقيمة سوقية أكثر من مليار دولار و"يل" التي تعد أحدث شركة مليارية تنطلق إلى العالمية من دبي.

وحذرت الصحف من خطر فيروس كورونا في موجته الثانية التي تضرب العالم والتي تضاعف معها أعداد المصابين والضحايا، داعية إلى ضرورة التعامل معه بحذر وحيطة وبوعي تام من خلال الالتزام بالشروط الصحية الواجبة لاتقاء خطره.

وتحت عنوان "المسيرة مستمرة" كتبت صحيفة "الاتحاد" متعهدًا برفعة الكويت وعزتها وحماية أمنها واستقرارها وضمان كرامة ورفاهية شعبها، ومؤكدًا استمرار النهج الديمقراطي لدولة القانون والمؤسسات، وداعيًا إلى وحدة الصف لمواجهة التحديات، أطلق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إشارة العهد الجديد، مكملاً طريق أمير الإنسانية الراحل، المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأشارت إلى أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أكد في تهنئته، عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص على المضي قدماً في تمتين وتعزيز التعاون، ودفعه إلى آفاق أرحب وأوسع، والتمنيات الصادقة بالتوفيق والنجاح في قيادة مسيرة التقدم والنماء والتطور.

وتابعت دعوات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتوفيق والسداد للشيخ نواف الأحمد، أكدت دعم القيادة الجديدة، والشعب الكويتي، لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء والعز والاستقرار والأمان، وشددت على أن الكويت ستظل كعهدها دائمًا رمزًا للوفاق والخير والقيم السامية في المنطقة والعالم.

واختتمت "الاتحاد" افتتاحيتها بقولها :"رحم الله الفقيد الشيخ صباح الأحمد، أمير الإنسانية، وتغمده بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته. ووفق سبحانه وتعالى الشيخ نواف الأحمد لإكمال مسيرة دولة العطاء والخير".

من ناحية أخرى وتحت عنوان " الإمارات والصين.. استراتيجية الكبار" .. قالت صحيفة "الوطن" تتميز العلاقات بين الإمارات والصين، باستراتيجية تقوم على التعاون التام، خاصة من حيث الروابط التاريخية العريقة التي تعود لزمن طويل، اتسمت خلاله بالعمل على تعزيز أطر التعاون على الصعد كافة، سواء لما فيه خير الشعبين الصديقين أو لمواجهة التحديات المشتركة والموقف من التطورات وتأمين متطلبات العصر، فضلًا عن توافق الإرادة السياسية في كلا البلدين على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في التعامل مع جميع القضايا، أو من حيث ما يجب أن تكون عليه العلاقات وما ترسخه من أمن وسلام وانفتاح بين كافة أقطاب المجتمع الدولي، وخلال السنوات الأخيرة حققت العلاقات قفزات كبرى وشهدت تبادل الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى.

من ناحية أخرى وتحت عنوان "دبي حاضنة النجاح"، قالت صحيفة "البيان"، "قصص نجاح ملهمة تواصل دبي صناعتها في الميادين كافة، بما عززته من ريادة اقتصادية، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي لا تدّخر وقتاً ولا جهوداً في سبيل استمرار مسيرة التنمية المتعاظمة في الإمارة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في مختلف المجالات، وتعظيم مكانتها أرضًا للأحلام والفرص، وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار والابتكار".

ولفتت إلى أنه وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن اقتصاد الإمارات الرقمي في نمو، وسيكون جزءاً من صادراتها للمنطقة والعالم، مباركاً سموه إدراج أول شركة تقنية إماراتية وعربية في بورصة نيويورك بقيمة سوقية أكثر من مليار دولار، وهي شركة "يلا"، التي تعد أحدث شركة مليارية تنطلق إلى العالمية من دبي، بعد سلسلة من استحواذات وتأسيس شركات، غالبيتها تعمل في مجال التقنية.. وهذا النجاح الجديد في دبي يرتبط برؤية سموه الذي كان يستشرف مستقبل الإمارة المشرق قبل 20 عاماً، بأن تصبح مقراً أثيراً للشركات المليارية الجديدة.

وأكدت "البيان" في الختام أن دبي لا تهدأ ولا تستكين أمام تحديات العصر ومتطلبات التطور، فهي قررت صعود القمم، ولا ترى نفسها إلا في تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز، لتكون النموذج الذي يُحتذى به في اعتماد نهج الفكرة الرائدة المقرونة بالفعل والتطبيق.

من جانب آخر وتحت عنوان " الملايين في خطر" .. قالت صحيفة "الخليج"، "لم يعد الأمر يحتاج إلى تهاون واستهتار وعدم اهتمام، العالم في خطر حقيقي، وفيروس كورونا يتوحش أكثر في موجته الثانية التي تضرب العالم الآن بلا هوادة، حيث تتضاعف أعداد المصابين والضحايا بشكل غير متوقع، خصوصاً أن اللقاحات التي هي في طور الأبحاث والتجارب لم تثبت فاعليتها بعد كي تصير متاحة لمليارات الناس في مختلف أنحاء العالم".

وأكدت ضرورة التعامل مع هذا الوباء بوعي من خلال الالتزام بالشروط الصحية الواجبة لاتقاء الخطر، واتخاذ ما يلزم من الاحتياطات مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واتباع تدابير النظافة الصحية الشخصية، وعدم الاستهتار، ومضاعفة الجهود لاكتشاف المزيد من الحالات المصابة، وإجراء المزيد من الاختبارات، وتتبع المخالطين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية، وهذه مسؤولية المجتمع والحكومات.