انتهاء المرحلة الأولى لتجهيز أول صالة امتحان إلكترونية بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع إنشاء أول صالات امتحانات إلكترونية بالجامعة، وهو ما تضمن أيضًا إعلانه بدء المرحلة الثانية المكملة للمشروع بطاقة استيعابية تبلغ 1000 كابينة مزودة بأجهزة الحاسب الآلى لاستيعاب ألف طالب فى كل فترة امتحانية.

جاء ذلك خلال جوله تفقدية قام بها رئيس الجامعة للوقوف على حجم الإنجاز فى إنهاء المشروع، والتي رافقه فيها الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ووائل فتحي مدير الصالات.

أكد رئيس الجامعة، أن مشروع أول صالات امتحانات إلكترونية بالجامعة، يأتي في إطار الحرص على تطوير ما تقدمه من خدمات تعليمية في مختلف المجالات، ومواكبة في ذلك أحدث النظم الإلكترونية التى تعمل على تيسير دراسة الطلاب.

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب، أن صالات الامتحانات الإلكترونية تهدف إلى تسهيل عقد الامتحانات الإلكترونية والموحدة، والتي بدأت انعقادها فى عدد من كليات الجامعة خلال الأعوام السابقة وخاصةً فى كليات القطاع الطبى، مشيراً إلى أن صالات الامتحانات الإلكترونية مزودة بكبائن منفصلة ومجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر وشبكة إنترنت فائق السرعة، وهي صالات جميعها مكيفة ومزودة بأجهزة صوت وكاميرات مراقبة، كما تتضمن أول معمل مجهز لإجراء امتحانات الطلاب ذوى الإعاقة، والذي يضم نحو 30 كابينة مزودة بكافة الوسائل التى تيسر على الطلاب أدائهم الامتحانات بمفردهم.