جاب الله: إخراج مخازن الخردة خارج نطاق مدينة مرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم، خلال جولة ميدانية عن تجهيز وتطهير الشنايش في الشوارع والميادين بمدينة مرسى مطروح، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع القمامة ومراجعة شنايش الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بنطاق المدينة.

وتابع "جاب الله"، تطهير شبكة صرف مياه الأمطار في ميدان البنك الأهلى أكبر ميادين مطروح والشوارع العامة والميادين التي تتجمع بها مياه الأمطار، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

وتفقد منطقة الشيخ عطيوة للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات، وخلال الجولة تبين وجود مخزن للخردة تسبب في انتشار القمامة والروائح الكريهة بالمنطقة وعلى الفور تم توجيه إنذار لصاحب المخزن بإزالة الخردة خارج الكتلة السكنية، وإلا سيتم إزالتها فورا وتحرير مخالفة بالواقعة.

وزار "جاب الله" كورنيش مدينة مرسى مطروح لمتابعة أعمال الحملة المكبرة على الشواطئ بإزالة القمامة، ومتابعة إعادة الشيء لأصلة بعد أعمال الكهرباء بإعادة تركيب البلاط في الأرصفة أمام شاطئ مطروح العام، كما تابع رئيس المدينة مراجعة موقف المحال التجارية التابعة للمجلس بوسط المدينة من تحصيل الأموال المستحقة للدولة وموقف تراخيص المحال بمحيط التأمين الصحي المتفرع من شارع الإسكندرية.

وأكد، خلال الجولة التى رافقه بها نواب رئيس المدينة على استمرار حملة تطهير شنايش صرف مياه الأمطار، مع النظافة المستمرة لجميع أحياء المدينة، وتكثيف الحملات على مراجعة مخازن الخردة، وتلبية جميع إحتياجات المواطنين من خلال متابعة مركز خدمة المواطنين في قطاع المرافق والخدمات، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالعمل فى جميع الاتجاهات، والاهتمام بالمواطن وتوفير جميع الخدمات له.